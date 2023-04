Carmena asesta otra puñalada a Rita Maestre: firma para que Cueto pueda enfrentarse a Más Madrid

Manuela Carmena, ex alcaldesa de Madrid, ha firmado para que Luis Cueto, el marido de su sobrina más cercana, pueda presentarse como candidato a alcalde de la capital con la agrupación de electores Recupera Madrid. No lo ha hecho sola. Su marido, su hermana y la pareja de esta última también han cedido su DNI, su nombre y su firma para que salga adelante esta opción electoral al margen de partidos políticos y que quiere competir directamente contra Rita Maestre (Más Madrid) y Reyes Maroto (PSOE), que también apoyaron su etapa con el bastón de mando de la ciudad.

Como Cueto se presenta como agrupación de electores, necesita 8.000 firmas de ciudadanos empadronados en la capital que le avalen antes del 23 de abril. Para ello ha iniciado una campaña con su equipo con mesas en las calles de la ciudad para recoger los datos personales de los madrileños que apoyan esta propuesta de plataforma ciudadana. Se trata de seguir el legado de Carmena, que siempre fue crítica con las estructuras de partidos clásicos.

Este guiño de Carmena a Cueto es una nueva puñalada a Rita Maestre. En lugar de volcarse en campaña electoral con Más Madrid, que es el partido heredero de Ahora Madrid, marca bajo la cual llegó a la Alcaldía en 2015, Carmena opta por marcar distancias y apoyar al mismo tiempo a Más Madrid, PSOE y Recupera Madrid. Cabe recordar que la ex alcaldesa llegó a reconocer que se equivocó apoyando la creación de Más Madrid porque se ha configurado como partido político al uso.

Otro feo que se vio con sorpresa en las filas de Más Madrid es la presencia de Carmena en un desayuno informativo de Cueto. Rita Maestre celebró otro encuentro similar y no contó con la presencia de la ex magistrada. No obstante, Carmena ya ha dado a entender que sí se verá con Maestre en el futuro. «No apoyo a ninguna candidatura y sí a todas. Estoy aquí como un actor más para escuchar, pero a continuación voy a ir a ver a Rita (Maestre) y voy a hacer un acto con Rita», declaró a la prensa.

Seguimos con la recogida de firmas para romper el monopolio de los partidos políticos. Profesionales frente a las lógicas partidistas. Puedes firmar y apoyar en https://t.co/j39XaNUOVO pic.twitter.com/TZk3rOa2ub — Recupera Madrid (@RecuperaMadrid_) April 11, 2023

En todo caso, poco queda en Más Madrid del equipo original de Carmena. Rita Maestre únicamente ha contado con dos de los ediles que formaron parte del Gobierno municipal entre 2015 y de 2019, Esther Gómez Morante y Nacho Murgui.

1.500 firmas

Cueto desveló este martes que llevan ya unas 1.500 firmas, entre digitales y presenciales, de las 8.000 necesarias para poder concurrir al 28 de mayo. Además, subraya que la secretaría general del Ayuntamiento de Madrid ha habilitado un horario para entregar rúbricas. Si se emplea esta vía no es necesario entregar una copia del DNI, sólo exhibirlo. Las firmas se pueden entregar a diario hasta las dos de la tarde.

«Abrimos todas las posibilidades: firma digital, en las mesas que ponemos, firma delante del secretario, también en nuestra sede de la calle Mayor. Ningún madrileño que quiera avalarnos le vamos a dejar de atender de cualquiera de las maneras», ha expuesto Cueto desde la Plaza de la Villa.

En cuanto a la recogida de avales, que pueden presentarse hasta el 23 de abril, Cueto considera que están «bien, en la línea de flotación» de lo que querían. «Necesitamos 8.000 firmas. Nuestra percepción es que nueve de cada 10 madrileños a los que se la pedimos nos la dan», ha declarado el candidato. «A este ritmo llegamos, yo creo que llegamos», ha zanjado.