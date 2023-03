Manuela Carmena traslada su apoyo a Luis Cueto, su sobrino político y su ex coordinador general de la Alcaldía, a menos de 70 días de las elecciones. La ex alcaldesa de Madrid se posiciona a favor de este alto funcionario del Estado que promete que el 28-M los madrileños puedan votar por primera vez a una agrupación de electores que no tiene vínculos con los partidos tradicionales clásicos.

Por su parte, Rita Maestre, líder de Más Madrid en la capital, no ha conseguido por ahora fotografiarse con su antigua jefa de filas. Cada gesto en la política se mira con lupa y la presencia de Carmena con Cueto sorprende sobremanera. En otro acto similar en el pasado de Recupera Madrid, nombre del proyecto apartidista de ediles carmenistas, se acercó el marido de la ex regidora, el arquitecto Eduardo Leira. En esta ocasión, además de él, acude la propia Carmena. Se trata de todo un misil en la línea de flotación de Más Madrid, donde aseguran que siguen el legado de la ex jueza.

Carmena ha tenido importantes roces con Maestre. En todo caso, le ha hecho dos ligeros guiños en los últimos meses. Le citó de pasada en una entrevista radiofónica junto a «Yolanda [Díaz] y Mónica [García]» y se prestó a hacer unos comentarios sobre ella en un vídeo titulado Toda la verdad sobre Rita que aún no ha visto la luz.

Por tanto, que Carmena respalde así a Cueto, al que Más Madrid trata de invisibilizar por todos los medios posibles, se convierte en la foto del día en la política municipal. Se suma a la instantánea que compartió Reyes Maroto, ministra de Pedro Sánchez y candidata del PSOE en la capital, junto a la ex jueza en su taller de costura Zapatelas. Fue otro momento incómodo para Rita Maestre.

Roces

Las divergencias que tienen Carmena y Maestre son varias. La ex primera edil siempre ha rechazado la constitución de partidos políticos al uso. Reconoció que se equivocó creando Más Madrid. Pretendía que fuera una plataforma de personas sin vínculos con aparatos de partidos, pero a la postre Íñigo Errejón y el resto de ex dirigentes de Podemos han desarrollado esas siglas de la forma más antigua.

Por otra parte, Carmena ve con escepticismo la nueva agenda política de Maestre, que pasa por frenar desarrollos urbanísticos. Más Madrid recoge la bandera del ecologismo más tradicional que quiere evitar la ampliación de la ciudad y hasta evita defender la Operación Chamartín, rebautizada como Madrid Nuevo Norte, que desatascó en buena medida la exalcaldesa.

De esta forma, este jueves el desayuno informativo en el Club Siglo XXI reúne al antiguo núcleo duro del pasado mandato de Ahora Madrid: la alcaldesa; el coordinador de Alcaldía, conocido como el alcalde en la sombra y el edil de urbanismo; y José Manuel Calvo, con un peso capital en el desarrollo de las políticas de ciudad. El acto ha estado presentado por Elisa de la Nuez, abogada del Estado, fundadora y secretaria general de la Fundación Hay Derecho, y moderado por Marta González Novo, periodista y directora del programa Hoy por Hoy Madrid.

Asesores

En su intervención, Luis Cueto ha redoblado su presión para que Madrid logre un alcalde libre de partidos políticos. «Madrid tiene que demostrar que es posible un alcalde que dependa únicamente de los intereses de los ciudadanos y no de los intereses de los partidos políticos» ha esgrimido el candidato de Recupera Madrid.

Por otra parte, ha trasladado propuestas como una lucha contra los enchufados, que llevará al próximo pleno municipal. Promete una criba de asesores para que estos no estén colocados a dedo para trabajar para el partido a costa de los madrileños. Para ello se examinarán los currículos en convocatorias públicas a toda la ciudadanía y no podrán donar parte de su sueldo a ningún partido.

También pide 21 residencias municipales, una en cada distrito, ayudas directas para sufragar los aumentos de precios en la vivienda y la creación de un Campus del cine de animación con unos premios Oscar en Madrid.