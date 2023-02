Rita Maestre saca las garras para evitar un buen resultado de la candidatura municipal de Recupera Madrid, la agrupación de vecinos liderados por el sobrino político de Manuela Carmena. La líder local de Más Madrid, como desvela OKDIARIO, está maniobrando a distintos niveles para silenciar a los que eran sus compañeros de Gobierno. Lanzaron una ofensiva en los tribunales para dejar sin recursos al grupo mixto que se creó tras la ruptura de Más Madrid, piden que no vayan a las tertulias con el resto de concejales en medios de comunicación o, entre otras artimañas, registran mociones para que sean el único grupo municipal que no puedan poner carpas en las fiestas de los distritos para llegar a los votantes.

Ataques por tierra, mar y aire de Más Madrid contra Luis Cueto, coordinador general de Alcaldía con Carmena; José Manuel Calvo, el que fuera concejal de urbanismo; y el resto de miembros de Recupera Madrid que integraron el mandato pasado el Gobierno de Carmena.

En primer lugar, Rita Maestre se afanó en presentar un recurso contencioso-administrativo para impedir la constitución del grupo mixto. Consideraba que los ediles debían ser concejales no adscritos y no recibir los recursos económicos y de tiempos en los plenos propios de un grupo municipal. En primera instancia recibió un respaldo de la Justicia, pero todavía está pendiente el recurso que dirimirá si hay que disolver o no este quinto grupo que conforma el Pleno madrileño actualmente. En ese momento, Más Madrid también orquestó una campaña para despedir a los vocales vecinos que consideraban díscolos, ceses que fueron declarados ilegales por los tribunales.

Por otra parte, ha sido muy llamativo en el interior del Consistorio la obsesión del grupo de Maestre por impedir las casetas de Recupera Madrid en las fiestas de distrito. Junto con Vox, Más Madrid ha lanzado mociones en las Juntas Municipales para vetar esa presencia del grupo mixto en las ferias. Primero fue en Carabanchel –la más grande, ya que ahí se celebra San Isidro– y después ocurrió algo parecido Moratalaz, Hortaleza y Villaverde. Sin embargo, no se aprobaron esas mociones con el voto en contra de todos los grupos a excepción de los dos citados.

Mónica García, Rita Maestre e Íñigo Errejón.

Por otro lado, Maestre ha articulado una estrategia para no darles ni un segundo de protagonismo. A pesar de que son constantes las preguntas de la prensa sobre esta nueva candidatura, la portavoz se limita a decir que el grupo mixto es ilegal y no entra en el fondo de las preguntas. A pesar de que Recupera Madrid rescata la idea de presentarse a los comicios madrileños al margen de servidumbres con partidos políticos nacionales, en línea con la filosofía que siempre defendía Carmena, la que fuera su portavoz de Gobierno no quiere decir nada.

En el reparto de las oficinas en el Edificio de Grupos Municipales también ha habido disputas. Más Madrid no quiso ceder ni un metro cuadrado a pesar de la pérdida de cuatro de sus concejales. Finalmente, sin llegar a un acuerdo, se detectó que Ciudadanos tenía su planta prácticamente vacía y Begoña Villacís fue mucho flexible a la hora de permitir ceder su espacio.

También en los plenos municipales Más Madrid maniobra en la sombra para desplazar a Recupera Madrid. Uno de los muchos casos que se han sucedido en los últimos meses fue cuando la FRAVM (la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos) pidió un acuerdo de todos los grupos de izquierda para ir contra las cocinas fantasma. PSOE y Recupera Madrid estaban de acuerdo en esa iniciativa a tres bandas, pero Más Madrid consiguió desplazar a los de Cueto para intentar atribuirse todo el mérito en contra de lo que quería la FRAVM.

También Rita Maestre se ha opuesto a facilitar el voto por puntos de sus mociones a Recupera Madrid. En el sentido contrario, los carmenistas no tienen problema en dividir sus proposiciones para facilitar el voto del resto de grupos. Lo mismo ocurre en las sesiones de trabajo de la Junta de Portavoces que dan forma a los órdenes del día de los Plenos. Rita Maestre no acude a pesar de su cargo y delega en su portavoz adjunta y su secretaria. Las fuentes presentes en esos encuentros hablan de «clima de hostilidad» ante todo lo que plantea Recupera Madrid. ¿Hasta dónde llegará estas zancadillas constantes? El tiempo lo dirá.