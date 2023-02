El marido de Carmena apoya a Cueto, candidato rival de Rita Maestre desde una agrupación de electores

Las elecciones municipales asoman por el horizonte y las diferentes ofertas electorales toman posiciones. La primera agrupación de electores que quiere presentarse a los comicios de la capital, Recupera Madrid, que lidera Luis Cueto, ha presentado este miércoles sus propuestas en un desayuno informativo en el que ha llamado mucho la atención la presencia de Eduardo Leira, el marido de Manuela Carmena. La ex alcaldesa ha optado por no involucrarse en ninguna candidatura, pero es muy relevante que su pareja sí se deje ver en un acto de estas características.

Ante la lucha de PSOE, Más Madrid y Recupera Madrid por sumar a Carmena a su proyecto, la ex regidora ha optado por un segundo plano. Se ha fotografiado con Reyes Maroto, candidata socialista, en su taller de ropa solidaria y ni siquiera ha compartido ningún acto de precampaña con Rita Maestre, la que fuera la concejal portavoz de su Gobierno municipal.

Ahora, Eduardo Leira ha acudido a la presentación en el desayuno informativo de Luis Cueto en el que se ha subrayado que desde Recupera Madrid quieren seguir el legado de Carmena de apartarse de los partidos políticos. Cueto, que se casó con una sobrina de Carmena, ha expuesto que su planteamiento pasa por no ser un partido y sí una agrupación de profesionales que no se deben a lealtades con organizaciones políticas nacionales. «El día que lleguemos al poder se extingue la agrupación de electores», ha comentado.

Además, ha puntualizado: «Nosotros no manosearemos a Manuela». Carmena «hará lo más adecuado para que una opción progresista tire de Madrid», para agregar que «no irá a ningún acto de partido». «Y quien juegue al equívoco se juega un mandoble de Manuela Carmena», ha advertido. Algo que ya pasó con la teniente de alcalde Marta Higueras que quedó desacreditada públicamente por la exjueza. Asegura que les gustaba la opción de Sumar, liderada por la vicepresidenta Yolanda Díaz, al ser «una opción que no va de partidos» ha expuesto que, por «pánico escénico», no ha llegado a tiempo para el 28M.

Cueto ha detallado que la inmensa mayoría de las personas ni están afiliadas a los partidos ni entran en sus dinámicas internas. Por tanto, apuesta porque esos profesionales al margen de las formaciones políticas participen en la batalla electoral de una forma novedosa. Como telón de fondo están las palabras de Carmena en las que expuso que se equivocó con Íñigo Errejón. Inicialmente, Más Madrid era una plataforma ajena a las estructuras antiguas de partido. Sin embargo, a la postre no fue así.

Sobre sus expectativas, Luis Cueto augura «entre cinco y ocho concejales» para ser «decisivos» en un potencial ejecutivo porque cree posible que «con Rita Maestre y Reyes Maroto no llegue» para un gobierno progresista.

En el desayuno informativo de Nueva Economía Forum, al que ha llegado en taxi como guiño de apoyo al sector, Cueto ha apuntado al millón de votos decisivo y que no tienen clara su opción. Recuerda que Manuela Carmena (Más Madrid) obtuvo 500.000 votos en los últimos comicios, 200.000 Pepu Hernández (PSOE) y Begoña Villacís (CS) 300.000. «Rita no superará a Manuela y Reyes no creo que obtenga mucho mejor resultado del suelo de la última vez», ha indicado en un acto presentado por quien fuera presidente de CEIM, Juan Pablo Lázaro.

Precisamente elegir a un empresario ha sido otro guiño de Cueto que considera que el mandato anterior, con él como coordinador general de la Alcaldía, se dobló el brazo a ediles anticapitalistas que odiaban a los creadores de empleo. En este sentido, ha descalificado al actual candidato de Podemos, el atleta Roberto Sotomayor, por persistir en esa idea y en que considera negativo en llegar a consensos como fueron los Pactos de la Villa.

Propuestas

Luis Cueto, además, ha planteado de cara al 28M la entrada de capital privado en la EMVS (51% público, 49% privado), llevar un tranvía a Gran Vía con un carril segregado y una especie de hipoteca inversa de los fondos privados, que compran viviendas a personas mayores para quedarse en ellas hasta el final de sus vidas, pero con aval público.

“Podría estar perfectamente jubilado en mi casa de Cantabria, pero tocar las narices a los partidos políticos es muy tentador” 😜@LuisCueto12 en @neweconomyforum #NEFOnline pic.twitter.com/s0cRWLbZp9 — Recupera Madrid (@RecuperaMadrid_) February 15, 2023

También ha defendido que con estas medidas se ganará en agilidad en la Administración. Otras ideas pasan por reforzar el plan de rehabilitación energética de viviendas y operaciones de microcirugía urbana. Igualmente, asegura que reforzará la Agencia de Actividades para dar salida a «las licencias que están muertas dos, tres años en las Juntas de Distrito».

A diferencia de Más Madrid, Podemos o PSOE sí quiere bajadas de impuestos, en concreto, a las clases medias en el IBI si sus viviendas tienen un valor catastral inferior a los 300.000 euros. Pide para ellos el mínimo legal, un acuerdo con José Luis Martínez-Almeida que finalmente no se materializó

El candidato de Recupera Madrid sostiene que los partidos políticos son «un modelo de negocio que ya no funciona». «Son agencias de colocación», ha criticado. En este ámbito, la agrupación de electores dice que es una «startup de la política», la «oferta de mejor calidad-precio». Cueto, que ha asegurado estar «ready» para el 28M, defiende una campaña en la que se desmarcarán de los partidos porque son «un zombi institucional». «Es un modelo de negocio que ya no funciona pero que seguimos pagando artificialmente», ha afeado.

En su trayectoria, asegura, tienen que conocen «la sala de máquinas» tras haber gobernado con Carmena, saben trabajar con 25.000 funcionarios. «Venimos de hacer la mejor gestión desde Enrique Tierno Galván», ha lanzado, sin ocultar la «chulería». Ha enumerado operaciones urbanísticas desbloqueadas como la operación Mahou-Calderón, Canalejas o Madrid Nuevo Norte. En este punto ha desatado un aplauso para quien fuera delegado de Desarrollo Urbano, José Manuel Calvo. A eso ha sumado la reducción de la deuda, al pasar de 5.000 a 2.500 millones, y la «capacidad de llegar a consensos».