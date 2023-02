El sobrino de Carmena retrata a Maestre con una candidatura de profesionales en el sector privado

Luis Cueto, sobrino de Manuela Carmena por parte política, va a presentar una lista electoral compuesta por candidatos con un pasado en la empresa privada. Con el lema «Políticos vs. Profesionales», esta agrupación de electores, que promete no convertirse un partido político al uso, disputará la alcaldía a José Luis Martínez-Almeida por la izquierda compitiendo con Rita Maestre (Más Madrid), Reyes Maroto (PSOE) y Roberto Sotomayor (Podemos).

El que fuera coordinador de Alcaldía en el mandato de Carmena y que fue apodado como «el alcalde en la sombra» va con todo para tratar de rascar algún concejal en el Pleno que saldrá de las elecciones municipales de mayo de 2023. Apostará por convencer a los madrileños que están hartos de los partidos políticos que miran prioritariamente por sus intereses propios. Continuará así la pretensión de Carmena de crear una plataforma de profesionales de amplia trayectoria sin hipotecas con aparatos de organizaciones políticas.

Cueto centrará su campaña electoral en defender una lista que contrasta con la de Rita Maestra que está compuesta mayoritariamente por activistas, cooperantes y otros perfiles sin experiencia de gestión en gobiernos o en compañías empresariales. Sólo continúan con la que fuera portavoz del Gobierno de Carmena dos ediles que gobernaron: Nacho Murgui (Coordinación Territorial) y Esther Gómez Morante (presidenta de Carabanchel y Chamberí). Atrás quedan la inmensa mayoría de los miembros del Gobierno de Carmena que dimitieron, se fueron a la fallida candidatura de Carlos Sánchez Mato (que apoyó Podemos a última hora) o crearon el grupo mixto. El núcleo duro que llevó los mandos de la pasada legislatura abandonaron a Maestre: el jefe de gabinete de Carmena, su teniente de alcalde, su edil de urbanismo y el coordinador general de Alcaldía.

En la lista de Rita Maestre, como ha publicado OKDIARIO, destaca la número tres, Lucía Lois Méndez de Vigo, activista y portavoz del Patio Maravillas, un conocido colectivo okupa. A continuación, como Maestre, encontramos a Eduardo Rubiño que pasó de la carrera de Filosofía a trabajar en Podemos y entrar a cobrar un sueldo público como diputado.

Otros perfiles que acompañan a Maestre en puestos de salida son Sara Ladra (asesora de Más Madrid y miembro de Economistas frente a la Crisis), Olga Martínez (experta en intervención socioeducativa con menores y vinculada a movimientos sociales de Vallecas), Mar Barberán (técnica en servicios sociales), Chisco Fernández (trabajador social en ONG de discapacidad intelectual y autismo) o los propios Esther Gómez (sindicalista, ex diputada de IU, estudió Física pero no lo acabó por ayudar a su familia) y Nacho Murgui (activista desde los años 80 por el movimiento vecinal –presidió la federación de las asociaciones de vecinos– el antimilitarismo, los centros sociales y las radios libres). A ellos se suman una artista plástica, una educadora social, un miembro de una asociación, un profesor de Lengua castellana, entre otros.

Por el contrario, Cueto ha fichado a Raquel del Río (15 años de experiencia como arquitecta), Iván Álvarez (director de una empresa que organiza campus y eventos deportivos), Alejandro Inurrieta (empresario experto en vivienda y profesor de universidad), Carlos Manuel Lage (autónomo y pequeño comerciante en Lavapiés), Raúl Valera (mando policial en excedencia y formador en seguridad), entre otros. Además, ha invitado al lanzamiento de su lista a empresarios como Enrique Cerezo. Para evidenciar la alergia al ainversión privada que tiene Más Madrid.

La plataforma de Cueto, de la que también participa el concejal de urbanismo de Carmena, José Manuel Calvo, destaca que «por primera vez en la historia de la ciudad concurre a las elecciones municipales una agrupación de electores, un grupo de ciudadanos profesionales en cada una de las áreas de gobierno, sin vinculación con partidos políticos». En el último pleno han entregado al alcalde José Luis Martínez-Almeida un banderín futbolero con el lema «Empieza el partido. Políticos vs. profesionales».

Cueto en esa sesión plenaria ha lamentado que en el resto de grupos municipales priman los «intereses partidistas», lo que ve «indigno». Acusar, en particular, al PP de no querer sentarse para negociar el presupuesto porque les podía «perjudicar» como formación política. Tras un primer acuerdo presupuestario con Almeida en 2022, el PP y CS no han repetido pacto y Vox tampoco ha dado su visto bueno a los números de la concejal económica Engracia Hidalgo.

«Tuvo coste para ustedes, con tanta gente que se lo reprochó y con Vox a la yugular, y para nosotros más, que perdimos a uno de nosotros (Felipe Llamas) porque no soportó llegar a un acuerdo con ustedes», se ha sincerado Cueto.

El concejal, sin embargo, ha asegurado que dicho acuerdo «era defendible» y lo hubiera hecho de la misma manera este año «si hubieran querido negociar». «Madrid no tiene presupuestos porque ustedes no han querido negociar», ha lanzado a la bancada popular.