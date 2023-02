Rita Maestre exige a Almeida dimisiones en el departamento en el que ella enchufó a su padre

El partido de Rita Maestre ha exigido a José Luis Martínez-Almeida dimisiones en el departamento en el que en el pasado mandato el Gobierno de Manuela Carmena, donde ella era concejal portavoz, enchufó a su padre, Luis Maestre. Entonces no se consiguió avanzar en la transformación digital en el pago de impuestos desde la Agencia Tributaria municipal y ahora se dejan notar las incidencias a la hora de ingresar el IBI y otras cargas fiscales. Estos fallos, según Más Madrid y PSOE, son responsabilidad directa y única de la nueva directora.

En los primeros compases del mandato de Carmena se colocó como subdirector de atención al contribuyente al padre de Rita Maestre. Fue unas semanas en las que, incluso de partidos como el PSOE, la ex jueza recibió fuertes críticas por confiar puestos clave del organigrama municipal a familiares y amigos. El Ayuntamiento justificó que Maestre senior llevaba 35 años como funcionario, los diez últimos en la Agencia. Sin embargo, el PSOE afirmó que el nombramiento les chirriaba y que no encajaba con el discurso de Ahora Madrid. La entonces portavoz adjunta del PSOE, Mar Espinar, recordó que «entre Podemos y Ahora Madrid hay un elenco de relaciones personales».

El PP fue un paso más y tachó la designación de «comportamiento de la casta». Por el Gobierno local, el que fuera edil de urbanismo José Manuel Calvo defendía que «es ridículo hablar de enchufismo cuando estamos hablando de un funcionario del Ayuntamiento de Madrid». Esa designación como subdirector de la Agencia Tributaria se sumaba, entre otras, a la de Luis Cueto, sobrino político de Carmena, como coordinador general de Alcaldía.

Esos cuatro años de Luis Maestre en la Agencia Tributaria madrileña estuvieron marcados por la «desidia», según recuerdan fuentes consultadas por OKDIARIO. «No quisieron acometer cambios tecnológicos que eran necesarios. No modernizaron el cobro de los tributos para hacérselo más fácil al ciudadano», recuerdan para apuntar que fruto de ese abandono ahora hay miles de contribuyentes que han tenido problemas a la hora del pagar el IBI.

Ahora, el Pleno del Ayuntamiento, a instancias de Más Madrid y PSOE, ha acordado una moción para cesar a la directora del Fisco local. Se trata de una proposición que no tiene carácter imperativo y que ha sido aprobada con los votos de Más Madrid, PSOE y el Grupo Mixto, la abstención de Vox y el ‘no’ de PP y CS.

El portavoz de Hacienda del grupo municipal de Rita Maestre, Miguel Montejo, ha olvidado el papel del padre de su jefa de filas en la Agencia Tributaria y ha cargado todas las culpas en el Gobierno de Almeida. Unas incidencias, dice, en «al menos 400.000 recibos sólo en el IBI fraccionado en el pack de 2022».

«A las 8 de la mañana la Agencia Tributaria de Madrid (ATM) tenía previsto girar el recibo que nos tenía que haber pasado en noviembre a los del pago fraccionado, pero no ha podido ser. Son 398.000 recibos de 2022 por 24 millones que el Ayuntamiento cobrará más de dos meses y medio tarde. El de enero de 2023 lo pasaron el día 16 y no el 5 de enero, como estaba previsto, y además 500 recibos han sido recibidos duplicados y triplicados», ha relatado Montejo.

El edil ha señalado en el Pleno que no sólo hay incidencias en el IBI sino también en el impuesto a la Plusvalía. «Si antes se tardaba 10 minutos en hacer la autoliquidación, ahora son varios días», ha lanzado.

Se ha sumado la portavoz socialista de Hacienda, Enma López, quien ha recordado que llevan «meses hablando del caos en la Agencia Tributaria, como recogen las actas», con «una bola que crece porque ya no son 34.000 los recibos no emitidos». Esta situación, lejos de arreglarse en el mandato pasado, se ha tratado de atajar sin éxito total estos cuatro años.

Limitaciones

La concejal de Hacienda, Engracia Hidalgo (PP), ha esgrimido que la gestión informática de los tributos ha venido lastrada por «grandes limitaciones» desde 2006, cuando se empezó a apostar por una transformación tecnológica que lleva invertida más de 11 millones de euros «sin conseguirla» hasta ahora.

«Pero no se pidió el cese de ningún director general. Llegamos y la situación era compleja, pero hay que ser valiente con un proceso tecnológico importante», agrega. Hidalgo, que pedirá «tantas disculpas como haga falta», ha apuntado que no habrá recargos para los madrileños porque se han adoptado medidas legales. La izquierda «miente a conciencia», a su entender. «Actuamos desde la responsabilidad, sabiendo que las cosas son difíciles y no ocultando la cabeza gracias al trabajo, con 75 personas de incremento, cuando ustedes sólo incrementaron diez», ha defendido.

Lejos de aceptar la petición de cese, la edil de Almeida ha trasladado su apoyo a la directora de la Agencia Tributaria por su «generosidad al venir desde Zaragoza, por su valentía, por su liderazgo apostando en el Covid por el teletrabajo, por la solvencia técnica con unas bonificaciones que fueron copiadas y por el arrojo». «Hemos devuelto a los madrileños 365 millones de Plusvalía. Con este trabajo hoy vienen y piden su cese, es indignante», ha afirmado tajante la delegada. «Tienen 100.000 peticiones de Renta Mínima paralizadas y no pasa nada», ha contraatacado en referencia al Gobierno de Pedro Sánchez.