El bar de Madrid en el que por menos de 10 euros puedes comer el mejor torrezno de la capital

Encontrar un buen torrezno en Madrid no es difícil. Encontrar el mejor, según un jurado especializado, y además poder comerlo por menos de 10 euros, ya es otra historia. Y eso es exactamente lo que está pasando en un bar de toda la vida en la capital que acaba de coronarse en esta especialidad.

La Taberna La Tienta, situada en la calle Alejandro González, en el distrito de Salamanca, acaba de conseguir un reconocimiento que ha puesto su nombre en el mapa gastronómico de la capital. Su torrezno ha sido elegido como el mejor de Madrid en 2026, un premio que confirma lo que muchos clientes habituales ya sabían desde hace tiempo. Pero lo curioso es que este bar no es nuevo ni responde a ninguna tendencia reciente. Lleva abierto desde 1952 y ha seguido funcionando con la misma filosofía de siempre: buen producto, recetas tradicionales y precios razonables. Ahora, ese trabajo silencioso ha terminado recibiendo el reconocimiento que merece.

En este bar puedes comer el mejor torrezno de la capital

El concurso, celebrado hace apenas unos días, reunió a ocho establecimientos madrileños especializados en este producto. No era una competición cualquiera. El torrezno es una elaboración muy ligada a la tradición, especialmente en provincias como Soria, donde forma parte de su identidad gastronómica.

Por eso, que un bar de Madrid haya conseguido imponerse tiene un significado especial. El jurado valoró distintos aspectos, pero hubo uno que destacó por encima del resto: el equilibrio.

La corteza crujía al cortarla. El interior, sin embargo, mantenía la jugosidad. No estaba seco ni duro, algo que ocurre con frecuencia cuando el proceso no se controla bien. Ese contraste entre exterior firme e interior tierno ha sido determinante para ganar y muchos clientes que lo han probado coinciden en lo mismo. No es un torrezno cualquiera. Se nota que hay tiempo, técnica y experiencia detrás.

El precio es parte de su éxito

Uno de los motivos por los que este bar está llamando tanto la atención es el precio. En un momento en el que salir a comer se ha encarecido notablemente, poder pedir una media ración del mejor torrezno de Madrid por 9,50 euros resulta llamativo.

La ración completa cuesta 16 euros, pero la media ración es suficiente para probarlo o compartirlo como tapa. Este detalle es importante, porque mantiene el espíritu de bar tradicional, donde se puede disfrutar de buena comida sin gastar demasiado. Es más que evidente que no se trata de un restaurante exclusivo ni de una propuesta gastronómica inaccesible. Sigue siendo un bar de barrio, con su barra, su ritmo y sus clientes habituales.

La clave está en el proceso

Desde el propio establecimiento no dan demasiados detalles sobre la receta. Es comprensible. Cuando algo funciona, lo normal es protegerlo.

Aun así, sí explican que todo empieza con la materia prima. La calidad del producto es fundamental. A partir de ahí, el proceso requiere tiempo. El torrezno se cocina lentamente durante horas, sin prisas. Después llega el momento decisivo. Es ahí donde se consigue que la corteza quede crujiente sin que el interior pierda su textura. Ese punto es el que marca la diferencia entre un torrezno correcto y uno realmente bueno. No es algo que se improvise. Es el resultado de años haciendo lo mismo cada día.

Un bar con más de 70 años de historia

La Taberna La Tienta abrió en 1952, en una época en la que Madrid era muy distinta. Desde entonces ha visto cambiar el barrio, la ciudad y el tipo de clientela, pero lo que no ha cambiado es su forma de trabajar.

Este tipo de bares han desaparecido en muchos casos, sustituidos por locales más modernos o enfocados al turismo. Por eso, cuando uno de ellos recibe un reconocimiento así, no pasa desapercibido. Además, el bar cuenta con un distintivo Solete de la Guía Repsol, un reconocimiento que destaca establecimientos con encanto y buena relación calidad precio.

Próximo objetivo: el mejor torrezno del mundo

Este premio no es el final del camino. Es el principio de algo más grande si bie La Taberna La Tienta representará a Madrid en la final del concurso que elegirá el Mejor Torrezno del Mundo 2026. La cita será el 8 de marzo en El Burgo de Osma, en Soria, uno de los lugares donde esta elaboración tiene más tradición. Allí competirá con bares y restaurantes de distintas partes de España, muchos de ellos con décadas de experiencia en este producto. Será una prueba exigente, pero el simple hecho de estar en la final ya confirma el nivel que han alcanzado.

En una ciudad como Madrid, donde cada semana abren nuevos restaurantes, que un bar fundado hace más de 70 años consiga este nivel de atención dice mucho. Y todo gracias a algo tan sencillo, y tan difícil a la vez, como hacer un torrezno perfecto.