Ayuso a Monasterio: «Tiene pocos valores católicos si me pide que abandone a los menas en las calles»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este viernes que Vox hable de proteger la Cruz del Valle de Cuelgamuros en El Escorial mientras demuestra pocos valores católicos con la inmigración. «Tiene usted pocos valores católicos si me pide que abandone a los menas en las calles. ¿Dónde quedan tantos valores? ¿Para qué quiere la Cruz?». Así se lo ha trasladado directamente a la portavoz de este partido en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, durante el Debate del Estado de la Región, que se celebra por segunda día en el Parlamento autonómico.

«Cruz, por cierto, la del Valle de los Caídos, que digo yo que la Iglesia tendrá algo que decir, porque no es competencia de la Comunidad de Madrid, como todo lo que tiene que ver con la Basílica, porque esto o pertenece a la Iglesia o el conjunto pertenece a Patrimonio Nacional», ha añadido Ayuso al tiempo en que ha instado a Vox a que «dejen de mentir» porque hacen todo lo que se puede dentro de sus competencias.

Y es que previamente, Rocío Monasterio ha criticado tras el anuncio de que la Comunidad de Madrid protegerá como Bien de Interés Cultural la Escolanía de la Basílica del Valle de los Caídos, no haya ido más lejos y extendido la protección también a la cruz que preside el resignificado Valle de Cuelgamuros.

En materia de inmigración, Ayuso ha remarcado que no son ellos quienes están permitiendo que haya menores por toda la Península. La presidenta ha recordado que no tiene competencias en inmigración y ha recordado que la ley le obliga a integrar a los menores que ella no trae mientras otros abren el grifo desde las fronteras.

En este sentido, la líder regional ha afirmado que el discurso de la dirigente de Vox está lleno de mentiras al solicitar soluciones para problemas que no son de su competencia o a la hora de «distorsionar la realidad». «Competencias en materia de seguridad o inmigración no tenemos», ha sentenciado la presidenta.

Ataques al PP

Por otro lado, la regidora de la Comunidad de Madrid también ha criticado que Vox allá donde tiene oportunidad lance «un ataque desmedido contra el PP» y ha acusado a este partido de dar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un «balón de oxígeno» en los peores momentos.

«Viven de ser el PP, de lo que proponga el PP para luego decir, y yo más». Así, Ayuso ha instado a Monasterio a que se vean desde fuera y se den cuenta del bien que esto le hace a La Moncloa el estar siempre en esa actitud. «El hecho de estar en este lado del hemiciclo le hace cada vez parecerse más a los señores de la izquierda o ultraizquierda, que hacen una radiografía y un panorama de Madrid digno de una absoluta ceguera», ha espetado a Monasterio.

La presidenta de la Comunidad ha expresado que el temor de la formación de Santiago Abascal es perder apoyo popular porque «muchos de sus votantes apoyan lo que hacemos». Por otro lado, la dirigente autonómica ha manifestado que la formación rival se alía, ya sea de forma intencionada o accidental, para aupar al PSOE a nivel nacional cuando pierde votos.