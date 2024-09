El diputado del PSOE que protege al hermano de Sánchez se enfrenta a 3 años de prisión por acoso

El diputado del PSOE Francisco Martos Ortiz, que ha recurrido que la Unidad Central Operativa (UCO) incautase los correos electrónicos de los altos cargos de la Diputación de Badajoz en el caso del hermano de Pedro Sánchez, se enfrenta a tres años de prisión por acoso laboral y lesiones psíquicas. Este procurador fue condenado en 2020 por el Juzgado de lo Penal de Don Benito cuando era alcalde de Castuera (Extremadura) a tres años de cárcel, la inhabilitación y a pagar 33.100 euros al arquitecto municipal. El socialista recurrió la condena y fue absuelto por la Audiencia Provincial, sin embargo, este fallo se ha recurrido ante el Tribunal Supremo que tiene pendiente de admisión este asunto.

Beatriz Biedma, la juez que instruye el caso sobre David Sánchez, ofició el pasado mes de julio a la Guardia Civil para que interviniesen los buzones de correo electrónico de altos cargos de la Diputación de Badajoz. En concreto, la juez pedía que se incautasen de los mensajes que David Sánchez había mantenido con siete altos cargos de la Administración pacense en los que se daban detalles sobre su contratación. Una de estas cuentas era la de Francisco Martos, diputado delegado del Área de Cultura y Deportes que, según un auto de la juez, firmó el cambio de denominación de la Relación de Puestos de Trabajo en lo referente al puesto de trabajo ocupado por el hermano de Pedro Sánchez. David Sánchez es el actual Jefe de la Oficina de Artes Escénicas.

Martos se hizo con un abogado y ha recurrido en reforma la decisión judicial de acceder a sus correos. Su defensa se apoya en el artículo 588 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que señala que «las medidas acordadas deben atender a los principios de especialidad, idoneidad, excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad de la medida». Para el abogado de Francisco Martos se contraviene de forma frontal este artículo. Por su parte, la juez ha avalado que se llevará a cabo esta diligencia, aunque ha admitido el recurso de apelación interpuesto por la defensa del hermano de Pedro Sánchez, que también ha recurrido que se intervinieran los correos. La Audiencia Provincial decidirá el próximo 24 de septiembre si procedió acceder a estas cuentas.

Enfrentamiento judicial

El diputado que quiere proteger a David Sánchez de la investigación judicial abierta es un viejo conocido de los tribunales. Su enfrentamiento con el arquitecto municipal del Ayuntamiento de Castuera le llevó a sentarse en el banquillo cuando era regidor. Los hechos se remontan a 2008, cuando el arquitecto emitió un informe desfavorable sobre la licencia de actividad de un gimnasio. Un año más tarde, solicitó al alcalde la compatibilidad para el ejercicio libre de la actividad profesional privada en las demarcaciones de los colegios profesionales de Extremadura, Andalucía y País Vasco. El alcalde se lo denegó y el asunto se llevó a los tribunales. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Mérida acabó concediendo la compatibilidad. Tras reincorporarse de una baja médica por dolencia en el brazo derecho, el alcalde le dijo que quería que se marchara del ayuntamiento.

Esta mala relación les llevó a fuertes peleas y, en 2016, se encontraron en el Ayuntamiento. «El acusado entró rompiendo un taco de folios gritando ‘quiero lo mío, lo que yo te he pedido’, sin atender a las explicaciones que intentaba dar el arquitecto, quien le manifestaba que no tenía preparada la documentación por no disponer de tiempo, gritando el acusado al arquitecto diciéndole ‘¡Qué estás haciendo!’, así como dando golpes y haciendo aspavientos con las fotocopias. Ante esta actitud, el arquitecto reaccionó bajando la cabeza, inmóvil, y otra trabajadora trató de tranquilizar al hoy acusado sin conseguirlo, marchándose del lugar dando un portazo. A raíz de este episodio se llegaron a interesar por el protocolo de acoso laboral», explica la sentencia en posesión de OKDIARIO.

Y prosigue: «El acusado, al menos durante el período comprendido desde diciembre de 2010 a mayo de 2011 y desde junio de 2015 hasta enero de 2019, realizó acciones, comportamientos y actitudes humillantes y vejatorias para el arquitecto municipal, así como actos hostiles que han supuesto un hostigamiento reiterado hacia el querellante en el ámbito de su relación laboral, con la finalidad de que abandonase su puesto de trabajo, generando en el mismo un estado de desasosiego y como consecuencia una lesión psíquica consistente en un síndrome ansioso depresivo y trastorno depresivo reactivo mayor, que determinó su baja médica».

Grabaciones

La sentencia de primera instancia recoge grabaciones en audio que acorralan al actual diputado provincial. El arquitecto aportó pruebas que dejan en mal lugar a su entonces jefe, que le presionaba para que renunciar a su cargo y a que realizara su trabajo de otra forma: «No te quiero aquí, eh. Aviso definitivo, si no renuncias el miércoles empiezan mis movimientos, me cago en Dios […] Que sepas que empieza la batalla. Como entiendo que has fracasado, creo que te tienes que ir, que es bueno que te vayas, para ti y para mí». «Piénsatelo y míralo con cuidado. Se ha acabado, has incumplido tu trabajo», recoge la sentencia inicial en transcripciones literales de los audios.