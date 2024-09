Ayuso vapulea a Bergerot (Más Madrid): «Su grupo parlamentario va a acabar con sus bulos en los tribunales»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha condenado la «gran persecución» que los grupos de la oposición le están haciendo «de manera inmisericorde, falsa y maniquea». Durante su turno de réplica a la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot durante la celebración del segundo día del Debate del Estado de la Región, Ayuso le ha advertido de que «la mitad de su grupo parlamentario va a acabar con sus bulos en los tribunales». «Yo no sé con quién vive usted, yo no les hago persecuciones», ha espetado Ayuso a Bergerot.

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, ha acusado a Ayuso de «estar subida en un trono de carcoma, que es el PP de Madrid», y la presidenta le ha respondido que tanto a ella, como a su familia o a la vicepresidenta de la Asamblea Ana Millán, pronto van a tener que pedir una disculpa. «Todo lo que hacen es difamar, enredar, mienten y cuando todo queda archivado se esconden y no dan la cara.», ha recriminado la líder regional.

La presidenta de la Comunidad, también ha recriminado a Más Madrid que quieran que la pobreza esté por todos los lados «porque es de la que viven y de la que comen en las pancartas y en los escaños». «Ustedes viven de los pobres como ricos. Necesitan que los barrios estén abandonados para culpar a los ricos. Y nos hablan teniendo a un concejal de Más Madrid que tiene seis pisos. Los ricos no les cuestan un duro a los pobres, les cuesta los asesores de La Moncloa», ha señalado Ayuso.

Para la presidenta, Más Madrid sigue la máxima comunista de «perseguir a aquellos que con su esfuerzo y con su empresa, pagando impuestos, dando oportunidades, prosperan».

Falso feminismo

Durante su intervención, Ayuso también ha cargado contra «el falso feminismo» que defiende Más Madrid que «quiere a las mujeres victimizadas, y que ataca a los hombres», y por eso ha anunciado que va a recuperar la Dirección General de Mujer.

«Nunca hablan de la igualdad para las personas con discapacidad o para las personas mayores que tienen que tener oportunidades en las empresas. Lo que defienden es la igualdad pop que vende mucho en televisión y en esos anuncios que utilizan a las mujeres como si fuéramos carne o no fuéramos suficientemente fuertes por nosotras mismas, también para valernos en la vida», ha lanzado en respuesta a las críticas de la portavoz de Más Madrid.

Ayuso también se ha referido a las leyes tan polémicas de la ex ministra de igualdad Irene Montero: «Cuando tenemos que hablar de las mujeres violadas y agredidas sexualmente que han visto como sus agresores se han reído en su cara por sus leyes sectarias, tanto la mala modificación que hicieron de la ley trans como la del sí es sí, esas no os importan porque esas son mujeres que estaban por ahí y no queremos saber», ha sostenido.

«No quieren dignificar a las mujeres, quieren vivir del falso feminismo para atacar a los hombres y para hacer un business y un negociado de chiringos de los que están viviendo desde hace muchos años mientras las agresiones sexuales se multiplican», ha puesto de manifiesto Díaz Ayuso.

La líder regional ha asegurado que desde su Ejecutivo van a defender «a hombres y a mujeres en igualdad, de oportunidades y ante la ley que es la única igualdad real que existe». «Se va a acabar esa mantra de la igualdad, como si fuéramos iguales, porque hombres y mujeres, afortunadamente, no somos lo mismo ni queremos serlo. No hay dos personas iguales, porque no hay dos familias iguales y a mí no me van a meter en la categoría mujer cuando a ustedes les interesa», ha trasladado.

Ayuso ha finalizado su discurso mandando un claro mensaje a la bancada de Más Madrid a la que ha comparado con una bancada del fondo sur: «Gracias a ustedes me he hecho cada día más fuerte en mi vida. Nadie les cree».