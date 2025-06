Ayuso se irá de la Conferencia de Presidentes si no se habla en español: «El pinganillo no me lo pongo»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este jueves que no se pondrá ningún pinganillo en la Conferencia de Presidentes de este viernes y que si no hablan en castellano se saldrá. «Todo lo que me tengan que decir en los pasillos en español o lo dicen dentro en el mismo idioma o me iré», ha afirmado tras conocer que, por primera vez, el Gobierno ha autorizado a los presidentes de Cataluña y el País Vasco ha usar el catalán y el euskera en este foro.

En este sentido, Ayuso ha acusado al Gobierno de España de hacer «provincianismo con el secesionismo catalán», ya que «se trata de una corruptela que no pienso pagar desde la Comunidad de Madrid».

En la sesión de control al Gobierno en la Asamblea de Madrid, la dirigente regional ha afirmado que expectativas de cara a esta reunión tiene pocas, ya que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, utiliza estas reuniones para su «gloria», mientras «no gobierna las comunidades autónomas y las respeta bastante poco», ha añadido.

Pese a todo, Ayuso ha dejado claro que irá a la reunión por «por coherencia». «Queremos escuchar a los presidentes autonómicos que, insisto, son los protagonistas de este día. Por no desairar a los catalanes, porque si siempre reivindicamos la presencia del Estado en Cataluña, pues ahora haremos exactamente lo mismo», ha subrayado.

Si bien ha resaltado que le dirá al Gobierno que lo que está pretendiendo es «una absoluta golfada» y señalará, por tanto, todos los feos que está haciendo «toda la mafia» del Gobierno y el PSOE.

«Iré también para proclamar que Sánchez ha roto la separación de poderes, llenando los juzgados de activistas y persiguiendo a los jueces que intentan, a su vez, perseguir la corrupción del Gobierno». Asimismo, Díaz Ayuso aprovechará para denunciar la quita de deuda autonómica, el «caos ferroviario», la falta de médicos en toda España y el problema migratorio.

En cuanto al uso de pinganillos, Ayuso ha dicho que «ya veré lo que haré con ellos, ya les digo que no me los pienso poner. Porque en lugar de defender el español en todos los rincones, lo que hacen es utilizar el catalán, la lengua de los catalanes, para hacer provincianismo con el secesionismo catalán», ha denunciado.

Ayuso se ha pronunciado en estos términos después de conocerse que la Conferencia de Presidentes de mañana será la primera que va a incluir traducción simultánea para el uso de lenguas cooficiales. Una medida que el Ejecutivo de Sánchez ha tomado a petición de Salvador Illa (PSOE) e Imanol Pradales(PNV).

La presidenta de la Comunidad de Madrid ya denunció días atrás el «crujing fiscal» del Gobierno a «todos los españoles» y dejó claro que no habrá «ni media concesión al independentismo» en esa Conferencia de Presidentes que se celebra mañana viernes.