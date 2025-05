Madrid acusa al Gobierno de hacinar a los menas en «hostales no preparados» tras la denuncia de OKDIARIO

Miguel Ángel García Martín, consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, ha acusado directamente al Gobierno de Pedro Sánchez de hacinar a los menores inmigrantes no acompañados en «hostales no preparados» después de la denuncia de OKDIARIO del alojamiento de menas en bajos de pisos transformados en albergues, en Parque de las Avenidas y en Puente de Vallecas.

García Martín ha tildado de «descontrol» la gestión del Ejecutivo central en relación a la acogida de menas, además de criticar la utilización de una «distribución desconocida e irregular» en hostales y establecimientos que «no están preparados» para tal fin, como los ubicados en torno a la Avenida de Bruselas, en el distrito de Salamanca, de cuya existencia advirtió este medio.

«Llevamos desde hace muchísimo tiempo denunciando que ese Gobierno carece de una hoja de ruta a la hora de afrontar uno de los problemas que tiene nuestro país, que está sumido en un caos migratorio sin precedentes», ha afirmado el nº2 de Isabel Díaz Ayuso en declaraciones a los medios este viernes desde la Real Casa de Postas.

García Martín ha insistido en que el Gobierno de Sánchez no facilita «ningún tipo de información» a las CCAA en relación a la acogida de menas en sus territorios. «Las comunidades autónomas, los ayuntamientos, no tenemos información de lo que está haciendo la Delegación de Gobierno, de lo que está haciendo el Gobierno central», ha denunciado en nombre de la Comunidad de Madrid.

Asimismo, el consejero también ha reprochado que la estrategia del PSOE para solventar el caos migratorio sea a través de «macrocampamentos» como los existentes en Pozuelo, Carabanchel o Alcalá de Henares, a los que ahora se suman establecimientos como los de Hortaleza o Parque de las Avenidas, que no están «ideados» para la acogida de menas.

«No hay control de las fronteras, no hay acuerdos con los países de origen, no hay acuerdos ni siquiera con los países de la Unión Europea. No se trabaja, no se coopera con lealtad con la sociedad, las comunidades autónomas y con los Ayuntamientos, que luego nos encontramos a los inmigrantes en situación irregular en nuestras comunidades autónomas sin ningún tipo de información», ha subrayado Miguel Ángel García Martín.

Por último, el consejero de la Comunidad de Madrid ha pedido responsabilidades al Gobierno central, ya que España cuenta con las fronteras más «permeables» de la Unión Europea, «tanto por la ruta canaria como a través del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas», algo lo que, según el consejero, «beneficia a las mafias» y hace que no se sepa cuántos inmigrantes irregulares llegan a las CCAA.

«No sabemos cuántos inmigrantes irregulares llegan a las distintas comunidades autónomas, que luego tenemos que prestar servicios públicos fundamentales sobre todo a los menores no acompañados», ha explicado el consejero de Ayuso, para añadir que «detrás de cada uno de estos casos hay un drama humano, que además muchos de ellos están perdiendo incluso la vida en el mar. Por tanto, lo que le pedimos al Gobierno es que afronte esta cuestión y que ponga medidas sobre la mesa».

Manifestaciones en Madrid

El jueves, cientos de vecinos del Parque de las Avenidas se echaron a la calle para denunciar la situación con el alojamiento de menas. «¡No es inmigración, es una invasión!», clamaban, en contra de la avalancha de inmigración ilegal y, en concreto, de la apertura de un centro encubierto de residencia de inmigrantes ilegales: un hostel puesto en marcha en el bajo de un edificio que, en realidad, funciona como centro de acogida financiado con fondos públicos. Está situado en el madrileño Parque de las Avenidas y fue destapado esta semana por OKDIARIO.

La Delegación del Gobierno en Madrid ha prohibido este viernes una concentración convocada por la Asociación Núcleo Nacional para el 7 de junio frente al Centro de Primera Acogida de Hortaleza. «Esta decisión responde a la necesidad de proteger la seguridad ciudadana y los derechos fundamentales de los menores acogidos en el centro, en aplicación del principio del interés superior del menor», comunican a través de una nota oficial.