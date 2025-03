Ayuso difunde su liberalismo en el templo de Thatcher: «Una forma de ver la vida libre, alegre y valiente»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha puesto en valor este lunes «el liberalismo a la española» que su Gobierno defiende como una forma de ver la vida «libre, alegre y valiente». Lo ha hecho en Londres, donde se encuentra de visita oficial, y donde se ha convertido en la primera política española que pronuncia un discurso en el Centro de Estudios Políticos, fundado en 1974 por Sir Keith Joseph, Alfred Sherman y Margaret Thatcher, con objeto de defender el liberalismo en Gran Bretaña.

Frente al liberalismo, Ayuso ha condenado la «manipulación y las fuerzas políticas muy poderosas que intentan que el miedo nos gobierne». Para la presidenta, «hoy el mundo se llena de quienes quieren hacerlo todo sin contemplaciones». «Estamos hartos de las políticas woke, que no son más que otro disfraz del comunismo. No podemos olvidarnos de que liberales, conservadores y el centro-derecha en general, debemos tener en el Estado de derecho y el respeto a las instituciones nuestra brújula», ha apuntado.

«Había que empezar a hablar claro, a devolver a la gente las ganas, la fe en España, en sus propios proyectos de vida y en el futuro. Denunciar cada abuso, cada mentira, cada trampa, y ofrecer un proyecto común al que pudieran sumarse todos», ha dicho tajante en esta tercera jornada de su visita institucional al Reino Unido.

Un discurso que ha comenzado denunciando de nuevo la «estrategia de la carcoma». En este sentido, Ayuso ha recordado que el «gobierno socialista y sus socios de comunistas e independentistas han ido colonizando las instituciones, la universidad, la educación básica y secundaria, los medios, las empresas públicas y los consejos de administración de las privadas». «Lo han llenado todo de su manipulación del lenguaje y de la realidad», ha asegurado.

«El terror, y el terrorismo como ideología política, llevan siendo el azote de la humanidad desde hace un siglo. El miedo al pluralismo político y a la democracia liberal; el miedo a la libertad de empresa, a la propiedad privada, y a la libre competencia; el miedo a la propia Historia, que se borra y se suplanta; o el miedo incluso a las mujeres, a la maternidad, al futuro», ha proseguido Díaz Ayuso, para añadir que al liberalismo «le es esencial encontrar la razón y buscar la verdad. Convencer y no manipular», ha remarcado.

En lo que se refiere al miedo, Ayuso no ha pasado por alto que «hace poco, cierto feminismo mal entendido gritaba: quiero ser libre, no valiente». Un eslogan que ha criticado con contundencia. «No puede haber nada menos liberal que esto, porque no hay mayor mentira. Para todo lo valioso en la vida hace falta valor. El cobarde acaba por no vivir. Vive preso de su miedo», ha explicado.

Frente al liberalismo que defiende Ayuso, la presienta ha advertido del acecho constante del totalitarismo, que «significa que la política lo invade todo». «Es un monstruo de tres cabezas, comunismo, nacionalismo y fascismo», ha aseverado.

«El totalitarismo busca la revolución: destruir la realidad e imponerle a todos la misma, siervos todos de una ideología. Nosotros queremos la reforma: desde el respeto por la realidad, trabajamos por mejorarla por medios legítimos», ha asegurado la líder de los populares en Madrid.

«Se llega al extremo de normalizar el crimen y criminalizar la vida normal. Es decir, que quienes cometen los peores delitos son encumbrados y quienes los denuncian son los perseguidos. Quien basa su vida en abuso y mentira es aplaudido. Quien se resiste a silenciarlo es el que estorba», ha lamentado.

«Así también es como se ha politizado la vida real, para que lo artificialmente y lo creado ideológicamente se imponga sobre la verdad. La ley y la realidad, la verdad, el acuerdo y la concordia son esenciales para el liberal. Y por eso los enemigos de la libertad lo son del Estado de derecho y de la seguridad jurídica. Alimentan la discordia, las luchas de clases, el guerracivilismo, pero no hay libertad sin ley. La propia democracia sin ley es una cueva de ladrones», ha trasladado.

Frente al totalitarismo, Ayuso ha asegurado que su Gobierno seguirá combatiendo las ideas de la izquierda porque «hemos venido a unir, a dar esperanza sin mentir ni manipular y somos aquellos en los que la gente puede confiar, somos un faro en medio de tanta confusión frente a los que prometen que en la vida todo es gratis total». «Por todo ello hemos venido a reivindicar el liberalismo a la española», ha sentenciado.