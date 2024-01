Ayuso: «El delegado del Gobierno mintió ayer sobre las agresiones sexuales en Alcalá»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado al delegado del Gobierno, Francisco Martín, de mentir por negar que la Policía esté investigando agresiones sexuales producidas en el municipio de Alcalá de Henares que pudieran haber sido cometidas por algunos de los 1.200 inmigrantes ilegales que el Gobierno de Pedro Sánchez ha trasladado a la ciudad.

«Hay dos denuncias que se están investigando por parte de la Policía y el juzgado y sí, el delegado del Gobierno mintió ayer. Si los agresores son vecinos de Alcalá o si son de fuera, eso lo tiene que determinar un juez, desde luego, pero los testimonios de las mujeres de agredidas -que parece que ahora no importan, el ‘hermana yo sí te creo’ aquí no consta-, hay que investigarlos, sin más, no me corresponde a mí», ha lanzado este jueves la presidenta madrileña.

Díaz Ayuso ha afirmado en declaraciones a los medios de comunicación, después de visitar la nueva sede de Cruz Roja en Colmenar Viejo, que presta ayuda a personas en situaciones de vulnerabilidad de municipios de la Cuenca Alta del Manzanares, que lo que pretende el Gobierno es «que no se denuncie la situación inhumana en la que han dejado a esta gente y quieren dar la vuelta a la verdad y construir un relato para descalificarme».

Ante las acusaciones de «racismo» que las denuncias sobre la situación de los inmigrantes está causando en Alcalá de Henares le están valiendo a la presidenta madrileña, esta ha subrayado que si por algo se han caracterizado todos y cada uno de sus discursos ha sido por «repetir una y otra vez la integración, el mestizaje, la apertura, los contrastes». «Yo soy un gobernante responsable y yo lo que pido es que el gobierno de Pedro Sánchez no convierta Alcalá de Henares en un caos por una nula planificación, una nula información», ha aseverado.

«Presido un gobierno abierto, integrador, solidario, y yo creo que como pocos en España y quiero recordar que, además, siempre lo digo aquí: somos madrileños desde el primer día, se venga desde donde se venga, la casa de todos los acentos. De hecho, creo que pocas personas han hecho discursos como los míos en este sentido y ha promocionado con tanta convicción la inmigración», ha insistido.

Denuncias por agresión

El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha aportado este jueves el documento de una de las denuncias por agresión sexual para corroborar las afirmaciones de la presidenta madrileña, quien este miércoles aseguró que Alcalá vive un «auténtico caos» tras la llegada de 1.200 inmigrantes trasladados por el Gobierno central desde Canarias y que se «investigan agresiones sexuales a mujeres del municipio».

Este documento contradice las palabras del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, que rechazó las afirmaciones de Ayuso y apuntó que «en estos momentos no hay abierta investigación vinculada al origen de migrantes del cuartel Primo de Rivera».

El socialista tildó las palabras de Ayuso, en las que vinculaba a los inmigrantes con los casos de agresión sexual, de «extrema gravedad» al «mezclar migración con inseguridad». Añadió que lo que dijo la presidenta de la Comunidad de Madrid «no tiene nada que ver con la realidad, ni con la objetiva, ni con la subjetiva; son dañinos, generan alarma y van en contra de la convivencia». «No están acreditados por los datos», sentenció Francisco Martín.

Mientras tanto, este jueves la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado ha enviado una carta a Ayuso en la que le informa de «las graves situaciones que se están dando en el centro de inmigrantes de Alcalá de Henares generado por el ministerio competente en materia de migraciones».

Entre otras cosas, la misiva informa a la presidenta regional que a los residentes en este centro se les marca con bolígrafo en sus brazos para identificarlos. El secretario general de esta organización, Rafael Escudero, denuncia además en la carta que a los inmigrantes se les somete a «un duro control (en tres fases) para poder salir, se les limita el acceso a la calle y se cuenta con una alimentación y procesos de integración absolutamente deficiente». Todas estas situaciones han provocado que la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado «haya interpuesto tres denuncias ante el Defensor del Pueblo, por ahora sin éxito alguno».

Igualmente, se advierte que «el Ministerio ha dado orden de proceder a vaciar de forma progresiva este centro», evacuando «sin solución habitacional a más de 300 usuarios». «Esto incluye a menores que están en el centro ahora mismo y que van a tener que pedir amparo inmediatamente a la Comunidad de Madrid, así como a decenas de personas de origen migrante sin recursos económicos», se avisa en la misiva.