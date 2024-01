La ministra de Igualdad llama «racista» a Ayuso por sus alertas sobre la inmigración ilegal

La ministra de Igualdad, Ana García Redondo, ha llamado «racista» a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la ha acusado de «generar odio» por alertar sobre la inmigración ilegal y lo que está ocurriendo en Alcalá de Henares. Y es que la dirigente popular ha advertido de que el citado municipio madrileño está viviendo «un auténtico caos» por la llegada de 1.200 inmigrantes trasladados por el Gobierno central desde Canarias y ya se han denunciado varias agresiones sexuales.

Esta advertencia, para la titular de Igualdad, responde a «un discurso racista y un discurso peligrosísimo». «No se puede relacionar la inmigración con la violencia porque eso genera odio y un muro entre la sociedad. Estamos en un momento histórico en el que tenemos que pasar página del racismo y de las actitudes xenófobas que no ayudan a la convivencia», ha apuntado la dirigente socialista.

Pero lo cierto es que la Policía Local de Alcalá de Henares ha recibido denuncias por intentos de agresión sexual en esa ciudad y ha dado el traslado de las acusaciones al Ayuntamiento y a la Policía Nacional, según informan desde el gobierno de la Comunidad de Madrid. De hecho, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha aportado el documento de una de las denuncias por violación para corroborar las afirmaciones de la presidenta madrileña.

Un documento que contradice, además, las palabras del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, que ha rechazado las afirmaciones de Ayuso, asegurando que «en estos momentos, no hay abierta investigación vinculada al origen de migrantes del cuartel Primo de Rivera».

A pesar de las pruebas aportadas, para la ministra de Igualdad, las declaraciones de Ayuso sobre la inmigración ilegal «responden a una deriva populista» y «no es algo aislado, sino que estamos ante discursos de odio que generan problemas de convivencia y elevan muros entre las minorías y la sociedad». Asegura, además, que «desde el Gobierno de España se intenta generar una convivencia pacífica y discursos como este lo dificultan».

Asimismo, Ana García Redondo ha tachado de «irresponsable» a la jefa del Ejecutivo madrileño. «Me parece una irresponsabilidad y que venga, además, de la presidenta de una comunidad es todavía más preocupante», ha agregado antes de sentenciar: «Apelo a la responsabilidad de la ciudadanía, que distingue y no se deja engañar por estos discursos de odio y populistas».

En la misma línea se ha pronunciado el delegado del Gobierno en Madrid, que ha dicho que las palabras de Ayuso sobre la inmigración son «de extrema gravedad porque mezcla migración con inseguridad». «Esto no tiene nada que ver con la realidad, ni con la objetiva, ni con la subjetiva; son dañinas, generan alarma y van en contra de la convivencia». «No están acreditadas por los datos», ha apostillado al respecto.

Sin embargo, en una de las denuncias, datada el 11 de diciembre, consta un intento de agresión a una mujer por parte de «un joven de raza negra vestido de negro», como se aprecia en la fotografía que aparece a continuación:

La presidenta de la Comunidad criticó este miércoles en redes sociales que «el Gobierno no puede seguir enviando a los inmigrantes por la noche, en aviones, de tapadillo, sin informar a Comunidades y Ayuntamientos». En todo caso, expresó que Madrid «trata a las personas con humanidad, vengan de donde vengan», pero pide más transparencia al Ejecutivo español: «No podemos hacerlo si el Gobierno no informa».

Además, la líder popular en Madrid informó de que «en el centro de acogida que ya ha dispuesto el Gobierno se han producido reyertas graves, incluidas algunas protagonizadas por personas que ya han estado detenidas por la Policía Nacional». Y señaló que se ha producido «un brote de sarna que la Comunidad de Madrid ha evitado que se propague».

La Policía Nacional ratificó la existencia de reyertas entre grupos de inmigrantes. En concreto, informaron de unos hechos que tuvieron lugar el pasado viernes en un parque de esa misma localidad de Alcalá de Henares. En esa pelea participaron personas de nacionalidad marroquí y subsahariana. Tres marroquíes atacaron con barras metálicas a las personas de origen subsahariano, pero aún no se conoce la motivación de ese ataque.

El Gobierno no puede seguir enviando a los inmigrantes por la noche, en aviones, de tapadillo, sin informar a Comunidades y Ayuntamientos. Porque esto es un caos.

Madrid trata a las personas con humanidad, vengan de donde vengan. Pero no podemos hacerlo si el Gobierno no informa. pic.twitter.com/mk3ZliTf5w

— Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) January 17, 2024