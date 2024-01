La Policía Local de Alcalá de Henares sí recibió denuncias por intentos de agresión sexual en esa ciudad y dio el traslado de las acusaciones al Ayuntamiento y posteriormente a la Policía Nacional, según aseguran desde el gobierno de la Comunidad de Madrid. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha aportado el documento de una de las denuncias por agresión sexual para corroborar las afirmaciones de la presidenta madrileña, quien este miércoles aseguró que Alcalá vive un «auténtico caos» tras la llegada de 1.200 inmigrantes trasladados por el Gobierno central desde Canarias y que se «investigan agresiones sexuales a mujeres del municipio».

Este documento contradice las palabras del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, que rechazó las afirmaciones de Ayuso y apuntó que «en estos momentos no hay abierta investigación vinculada al origen de migrantes del cuartel Primo de Rivera».

El socialista tildó las palabras de Ayuso, en las que vinculaba a los inmigrantes con los casos de agresión sexual, de «extrema gravedad» al «mezclar migración con inseguridad». Añadió que lo que dijo la presidenta de la Comunidad de Madrid «no tiene nada que ver con la realidad, ni con la objetiva, ni con la subjetiva; son dañinos, generan alarma y van en contra de la convivencia». «No están acreditados por los datos», sentenció Francisco Martín.

Sin embargo, en la denuncia aportada, del pasado 11 de diciembre, consta el intento de agresión a una mujer por parte de «un joven de raza negra vestido de negro».

El portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, refrendó las palabras de Ayuso el mismo miércoles. El consejero autonómico respondió al delegado de Gobierno que la también líder del PP de Madrid «se ha hecho eco de todas esas informaciones que están llegando y que tienen que ver con denuncias que se han producido por ciudadanos».

La presidenta de la Comunidad criticó este miércoles en redes sociales que «el Gobierno no puede seguir enviando a los inmigrantes por la noche, en aviones, de tapadillo, sin informar a Comunidades y Ayuntamientos». En todo caso, expresó que Madrid «trata a las personas con humanidad, vengan de donde vengan», pero pide más transparencia al Ejecutivo español: «No podemos hacerlo si el Gobierno no informa».

El Gobierno no puede seguir enviando a los inmigrantes por la noche, en aviones, de tapadillo, sin informar a Comunidades y Ayuntamientos. Porque esto es un caos.

Madrid trata a las personas con humanidad, vengan de donde vengan. Pero no podemos hacerlo si el Gobierno no informa. pic.twitter.com/mk3ZliTf5w

— Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) January 17, 2024