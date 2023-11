El aspirante a liderar Podemos Madrid, que no sacó ni un escaño el 28M, tenía un blog de chicas en bikini

Nieto Pereira fue condenado por la Audiencia Nacional en 1982 porque, cuando tenía 23 años, participó en el atraco de un banco en Orense «con violencia e intimidación en las personas y con utilización de armas peligrosas». Antes, estos cacos había robado un vehículo. La sentencia da por seguro que Nieto Pereira y el resto de condenados integraban una «asociación o grupo disciplinado, que ha escogido la violencia como medio de alcanzar el triunfo de sus aspiraciones independentistas y sociales». Justificó los hechos en que había un «contexto franquista».

Junto a él fueron cazados otros tres independentistas gallegos de la banda Loita Armada Revolucionaria (LAR). Este pasado entre rejas ya le acarreó críticas de la oposición a Manuela Carmena en el pasado mandato, cuando Nieto era asesor de una edil de Ahora Madrid.

Luis Nieto presentó este miércoles su dimisión ante el partido para que se abran unas primarias, a la vista de que la Secretaría estatal «no ha puesto a su disposición las herramientas organizativas que lo hicieran posible», según ha denunciado en una carta a los militantes.

«Yo creo en la democracia interna y en la participación de la militancia. Por eso no se me había pasado por la cabeza que no pudiéramos abrir un proceso de primarias donde cualquier militante de Madrid, que quisiera, se pudiera presentar a la portavocía y yo tendría el compromiso de asegurar que se hiciera de forma democrática y entregarle la responsabilidad a la persona que eligiera la militancia», ha señalado en esa misiva, algo que, según ha asegurado, no le ha sido posible.

«La única forma que me ha quedado es la dimisión y confiar en que se ponga en marcha el proceso y se respete lo que está escrito en nuestros documentos», ha indicado.