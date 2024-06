Almeida se mofa del PSOE y parafrasea a Óscar Puente: «Pedro Sánchez es el puto perdedor»

La derrota del PSOE en las elecciones europeas de este domingo ha centrado los discursos de los principales líderes del Partido Popular. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha destacado el «guantazo» que se ha llevado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con estos resultados. Y lo ha hecho con una mención especial al ministro Óscar Puente. «Parafraseando a Puente cuando dijo que Sánchez era un puto amo, yo lo de puto amo no lo comparto, lo que sí es un puto perdedor en esos términos», ha sentenciado Almeida.

El regidor madrileño también se ha preguntado por qué el líder de los socialistas no convoca elecciones tras el resultado de los comicios europeos, cuando sí adelantó la cita con las urnas después de la “brutal derrota” de hace un año en las municipales y autonómicas. «Yo recuerdo la euforia desmedida de Pedro Sánchez, diciendo ‘el guantazo que vamos a pegar a Feijóo el domingo como ganemos’. Pues guantazo el que se ha llevado Pedro Sánchez que ha triplicado la distancia con el PP en su derrota y tiene 700.000 votantes menos que el PP. Por tanto, hay un ganador, que es el PP, y un perdedor, que es el PSOE. Lo que nunca pensé de la deriva del PSOE es que asumieran que la derrota es buena. Eso sí que me sorprende», ha abundado el alcalde.

Ha sido en ese momento cuando Almeida, parafraseando a Puente ha llamado «puto perdedor» a Sánchez, pero con sus debidas explicaciones. «Digo por qué: porque Pedro Sánchez se ha presentado a cinco elecciones generales, ha perdido tres de las cinco (…), y, además de las últimas elecciones generales, perdió las municipales a nivel nacional; perdió las autonómicas; perdió las generales, y ha perdido las europeas. Oiga, este señor es un perdedor», ha reflexionado el alcalde de Madrid.

Martínez-Almeida ha apostillado que, sin embargo, a Sánchez le da igual perder porque su «vocación» es la de «ser presidente del Gobierno» a toda costa. «¿Nadie en el PSOE se pregunta si merece la pena dejar de ser un partido nacional para convertirse en un partido periférico, para que Pedro Sánchez siga siendo presidente del Gobierno? ¿Nadie se pregunta en el PSOE que de derrota en derrota no se llega al triunfo final, sino que se llega a la derrota final? Lo que los españoles dijeron ayer es que le queda un día menos a Pedro Sánchez en la Moncloa», ha seguido el regidor capitalino.

Asimismo, el primer edil de Madrid ha aseverado que con el resultado cosechado este 9J, el PP se prepara para gobernar España, y ha subrayado que en los populares no viven en función ni de «Pedro Sánchez, ni de Vox, ni de Alvise Pérez, ni de Yolanda Díaz», sino que viven en función de los españoles.

También se ha preguntado por qué Pedro Sánchez, quien usa el miedo a la extrema derecha como excusa para seguir aferrado al poder, no convoca ahora elecciones, cuando sí lo hizo tras el batacazo del PSOE en las municipales y autonómicas de mayo de 2023. «Hoy (Sánchez) ni nos manda carta, ni salió ayer en rueda de prensa. Hombre, una cartita nos podría mandar hoy para ver cuál es su opinión», ha bromeado.

Asimismo, en tono socarrón, Almeida se ha mostrado preocupado por Yolanda Díaz. «¿Dónde está la vicepresidenta del Gobierno, tan riquiña siempre con los españoles, a los que nos dice que ya trabaja ella para que nosotros no trabajemos? Pues bueno, ayer los españoles le dijeron: No te preocupes, que no te votamos para que no sigas trabajando», ha zanjado el alcalde del PP sobre la líder de Sumar, quien también va «de bofetón en bofetón» en las urnas.