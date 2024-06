Vox anticipa «grandes cambios» en Bruselas: «Las fuerzas patrióticas ya superan a los socialistas»

El cabeza de lista de Vox para las elecciones europeas, Jorge Buxadé, ha comparecido este lunes desde la sede nacional de la formación para valorar los resultados de los comicios de este domingo, que anticipan «grandes cambios» en las políticas de Bruselas. Según ha recordado, tras las votaciones «las fuerzas patrióticas ya superan al Partido Socialista». En Vox se festeja que Giorgia Meloni en Italia y Maríe Le Pen en Francia «han arrasado».

«Mi felicitación a quienes han ganado las elecciones en algunos países, como la clarísima victoria de Fratelli d’Italia de Giorgia Meloni, la victoria de Maríe Le Pen en Francia que ya ha tenido como efecto la convocatoria de elecciones legislativas. También a Viktor Orban. Y la bienvenida a Andre Ventura de Chega», ha indicado el candidato de Vox.

Ha recordado Buxadé que «la suma de las fuerzas patrióticas es más que el grupo socialista. Son el segundo grupo político de convicciones en el Parlamento Europeo, después del PP Europeo».

Los resultados, ha señalado, muestran «fuerzas soberanistas más fuertes y un cambio de rumbo. Von der Leyen y su coalición no podrán ganar muchas votaciones. El escenario es muy malo: las élites de Bruselas se van a confirmar. Vamos a estar muy atentos para defender a los españoles y sus intereses. Están en juego».

«Vamos a trabajar por tener un sólo grupo político», ha señalado Buxadé ante las preguntas sobre la futura organización en Bruselas de la galaxia de formaciones conservadoras a la derecha del PP Europeo.

Preguntado sobre el crecimiento de la formación, que duplica sus escaños pero no alcanza cotas de éxito como sus equivalentes en Francia o Italia, Buxadé ha asegurado que «Vox es un partido joven, hace 5 años que entramos en las instituciones. Estamos en el foco del debate. Los partidos con los que se nos comparan tienen una trayectoria muchísimo más amplia. Y la sociedad española no es comparable con la francesa, por ejemplo. Eso es a lo que puede ir España, pero no es la misma situación».

Von der Leyen y Sánchez

«Von der Leyen ha estado durante la campaña haciendo guiños y mimitos a partidos de los patriotas, yo ya les decía que estaba mintiendo. No ha tardado dos horas en decir que mantendrá su alianza con el Partido Socialista. Dijo que iban a configurar una gran alianza con socialistas y verdes para crear un muro contra los ‘extremos’», ha advertido.

«¿Le va a hacer un muro al PSOE? Porque a día de hoy es la izquierda más extrema. Talibanes, Hamás, Irán, dictaduras americanas… yo confío en que Feijóo se lo haga ver a Von der Leyen, que le explique que Sánchez es la extrema izquierda», ha asegurado Buxadé.

Sobre la irrupción en el Parlamento Europeo de la formación Se acabó la fiesta, el candidato de Vox ha señalado que «la entrada de esta formación responde a un hartazgo de los españoles con la corrupción y con parte del sistema. Hartazgo que compartimos plenamente y que seguimos manifestando», ha asegurado Buxadé, quien ha admitido «contactos» en la noche electoral con la formación de nuevo cuño.

Dobla sus resultados

Vox ha doblado este domingo su representación en el Parlamento Europeo al obtener seis diputados de los 61 en liza, frente a los tres obtenidos en 2019, un resultado que cumple las expectativas que los de Santiago Abascal se habían marcado para estos comicios. «El certificado de defunción de Vox parece que se hace esperar. Los españoles siguen deseando larga vida a Vox y a nuestros socios internacionales», ha afirmado el líder del partido conservador tras unas elecciones que, además, les ratifican como tercera fuerza en España.

En concreto, Vox ha cosechado este domingo más de 1,6 millones de votos, un 9,62%, un resultado superior al logrado en las elecciones europeas de 2019, cuando obtuvieron más de 1,3 millones de sufragios, el 6,2%. Se aseguran así seis escaños en Bruselas, tres más que los que obtuvieron en los comicios de 2019, aunque luego sumaron un cuarto asiento por la reasignación que se hizo tras la salida del Reino Unido de la UE por el Brexit.

Vox, no obstante, no ha mejorado sus datos respecto a las elecciones generales del 23 de julio pasado, cuando lograron más de tres millones de votos, el 12,39%.

Se trata de la tercera vez que los de Santiago Abascal concurren a los comicios europeos y la tendencia es ascendente. La primera vez que Vox se presentó a las elecciones al Parlamento Europeo fue en 2014, con el ex presidente del PP catalán Alejo Vidal-Quadras, que posteriormente fundó Vox, como cabeza de lista. Se hizo con cerca de 250.000 votos, el 1,57%, quedándose lejos de lograr representación.

En una comparecencia en la sede del partido tras el escrutinio, Abascal ha asegurado que los resultados demuestran que «el certificado de defunción de Vox parece que se hace esperar y no coincide con los deseos de los españoles, que siguen deseando larga vida a Vox».

Pero ha incidido que no sólo a su partido, sino también a sus socios internacionales como la francesa Marine Le Pen, la italiana Georgia Meloni, el húngaro Viktor Orban, el portugués André Ventura y «tantos otros que han conseguido hacer avanzar un discurso y unas convicciones comunes que se están haciendo fuerte en Europa».