Almeida ejecuta el 90% de sus promesas electorales en su primer año: «El fango no podrá con Madrid»

José Luis Martínez-Almeida cumple. En el balance de sus primeros 365 días al frente del Ayuntamiento de Madrid, las cifras son casi inmejorables. Según el regidor madrileño, ya están «iniciadas, ejecutándose o terminadas» 283 medidas de las 300 que contemplaba su programa de las pasadas elecciones municipales. Esto supone que, en el primer año tras su mayoría absoluta, Almeida ya ha cumplido más del 90% de sus promesas electorales.

Rodeado de los otros 28 concejales del grupo municipal popular, Almeida ha proclamado que si en las elecciones de 2023 el Partido Popular se presentó «hablando del momento Madrid, ahora «podemos decir que el momento de Madrid se ha consolidado». Así, el alcalde de Madrid ha reivindicado a la capital como «la antítesis del sanchismo» frente al «fango, la máquina del bulo y la crispación» que promueve, a su juicio, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

«Madrid va a seguir siendo el mejor ejemplo de que el fango, la infamia y el bulo no tienen cabida en España. Va a seguir siendo el mejor ejemplo de que frente a los muros y las divisiones, la cooperación y la convivencia dentro de la diferencia es la mejor forma para progresar. Madrid va a seguir transmitiendo un mensaje de esperanza a todos los españoles», ha expresado este lunes el regidor.

«Somos conscientes de nuestra responsabilidad, de nuestro liderazgo, de que somos el espejo en el que se miran numerosísimas ciudades, no solo en España, sino en el mundo», ha afirmado Almeida en el balance de su primer año de mayoría absoluta en la capital, a la vez que ha asegurado que Madrid asumirá esa responsabilidad y transmitirá un mensaje al conjunto de la España constitucional. En la misma línea, ha defendido que «el fango no podrá con Madrid» y que «la máquina del bulo no será capaz de que se caiga en la resignación».

«Somos la España alegre, la España de la esperanza, de la libertad, la España constitucional, somos el mejor reflejo de lo que ha sucedido en España dentro de la Constitución a lo largo de los últimos 45 años. Somos esa España que no se resigna ni al sanchismo, ni a la mentira, ni al odio, ni a la crispación», ha trasladado. El primer edil ha destacado que el problema de España son aquellos que «quieren acabar y liquidar la Constitución» frente a un Madrid que es «el valladar frente al sanchismo» y «la mejor garantía de futuro».

Ley de Capitalidad

Asimismo, Almeida ha confirmado que el Ayuntamiento de Madrid ha impulsado su Ley de Capitalidad para poder llevar «de manera inmediata» el texto al Congreso de los Diputados. «Finalizado estos grupos de trabajo, ya está en elaboración el borrador de la Ley de Capitalidad para iniciar de la manera más rápida posible los trámites para poder aprobarlo. En este caso, tiene que pasar por el Congreso de los Diputados, pero queremos poner de manera inmediata encima de la mesa ese texto», ha señalado.