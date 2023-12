6.000 jóvenes vitorean a Ayuso a su llegada al congreso ‘Lo que de verdad importa’

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido recibida este miércoles entre vítores y aplausos por los 6.000 jóvenes que han abarrotado el Palacio de Vistalegre de la capital para acudir a la clausura del 17º Congreso Lo Que De Verdad Importa (LQDVI), organizado por la fundación que lleva el mismo nombre.

La propia presidenta madrileña se ha quedado impresionada con el recibimiento que ha tenido y las cámaras han podido captar que decía con una sonrisa «¡qué barbaridad!», mientras iba avanzando entre la multitud.

Ayuso se ha ido parando cada vez que ha podido a saludar a la gente que le lanzaba palabras de apoyo y también se ha fotografiado con algunos, al tiempo que hacía el gesto de saludo hacia todo el pabellón. «¡Ayuso te queremos!», «¿Nos podemos hacer una foto contigo?», «¡Guapa!», «¡Eres la mejor!», han sido sólo algunas de las palabras que han dedicado a la presidenta, que iba acompañada de la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, y de la presidenta de la Fundación Lo que De Verdad Importa, María Franco.

Se trata de una fundación que nació en 2007 y que pretende acercar a los jóvenes valores humanos como la tolerancia, superación, respeto y solidaridad, a través de historias inspiradoras. La presidenta madrileña ha hecho una intervención centrada en advertir a los jóvenes de los peligros de las drogas porque las adicciones «destrozan proyectos personales».

«Creo en los jóvenes y defendemos la libertad frente a grandes lacras que nos están consumiendo, como, por ejemplo, las drogas», ha lanzado ante las 6.000 personas que la estaban escuchando en el Pabellón de Vistalegre, al tiempo que ha manifestado que hay que hacer un «trabajo sobrenatural para dejar en evidencia a quienes quieren que, poco a poco, como está pasando en otros países, especialmente en Estados Unidos o en Canadá, han abandonado a la población, han permitido con el discurso del no pasa nada, la marihuana, blanqueando las sustancias tóxica».

En esta ocasión, el Congreso de Lo que De Verdad Importa ha contado con la presencia del sacerdote argentino Pedro Opeka, que trabaja como misionero en Madagascar; el joven kurdo, Abdul, que arriesgó su vida al escapar de la cárcel en la que el Estado Islámico le mantuvo secuestrado durante más de cuatro meses, y a la alpinista española Edurne Pasaban, primera mujer en conquistar la cima de las 14 montañas del planeta de más de 8.000 metros.

Ayuso sobre Pamplona

Poco antes de su intervención en este foro, Isabel Díaz Ayuso ha hecho declaraciones a los medios de comunicación en donde ha dejado claro su rechazo al pacto alcanzado entre el PSOE y Bildu para arrebatarle a través de una moción de censura la alcaldía a Cristina Ibarrola, de Unión del Pueblo Navarro, y nombrar alcalde a Joseba Asirón de Bildu.

«Sí, ya digo que lo próximo es el Nobel de la Paz a Bildu. Estamos ahora mismo en una inversión de valores en España tan lamentable que esto es lo mínimo que hay que esperar de un gobierno que miente por sistema», ha manifestado.

«Es lamentable ver de qué manera se ha secuestrado Navarra, esta Comunidad foral que nunca fue ni de izquierdas, ni mucho menos nacionalista ni independentista, a manos de Bildu, que desde hace años está utilizando el poder desde la administración de distintas maneras para ir imponiendo su ruta, que acabará siendo la anexión de Navarra al País Vasco para seguir con ese proyecto de ruptura de España», ha señalado.

Además, la presidenta madrileña ha asegurado que lo que más lamenta es que Bildu no sería «nada ni nadie» si no fuera porque «el PSOE les entrega todo a cambio de nada para estar ahí en el poder». «Los que son presos políticos de ETA, que han presentado listas con gente condenada por delitos importantes y delitos contra la propia vida, van a dirigir el futuro de esta región y desde luego va a ser muy difícil, muy duro para grandes, para muchas familias, numerosas personas que no han elegido esto en ningún momento. Están secuestrando a Navarra para los intereses de unos pocos. Y lo que lamento es que esto lleve la firma del Gobierno detrás», ha apostillado.