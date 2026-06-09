3.000 metros cuadrados de agua y un tobogán gigante: la playa a 30 minutos en coche de Madrid que está a punto de abrir sus puertas

El calor ya está aquí, y eso que todavía no hemos llegado al verano. Se nota en gran parte de España y también en Madrid, donde estos últimos días, salir a la calle a ciertas horas se parecía bastante a lo que suele pasar en pleno agosto, aunque todavía estemos en junio. Por eso, no es raro que mucha gente empiece a buscar planes rápidos, cercanos y, sobre todo, que sirvan para refrescarse sin complicarse demasiado y uno de ellos es una playa que está a tan sólo 30 minutos de Madrid.

Viviendo en Madrid, no siempre se puede coger el coche e irse a la playa, eso está claro. Entre el tiempo, el dinero o simplemente el cansancio, muchas veces toca quedarse cerca. Pero eso no significa renunciar del todo a esa sensación de verano. De hecho, hay sitios que intentan recrearla bastante bien, aunque estés a kilómetros del mar y uno de ellos está en Parla y abre de nuevo en breve. La conocida como Playa de Parla ya se prepara para abrir sus puertas y lo hace con una propuesta que, cada año, atrae a más gente: agua salada, arena y espacio de sobra para pasar el día entero sin salir de la Comunidad de Madrid.

La playa a 30 minutos en coche de Madrid que está a punto de abrir sus puertas

La playa de Parla está en la avenida de las Américas y cuenta con más de 3.000 metros cuadrados de agua salada. Pero más allá del tamaño, lo que marca la diferencia es cómo está diseñada, ya que no hay un borde clásico para lanzarse sin más, sino que se entra poco a poco, como cuando pisas la orilla del mar y el agua te va cubriendo despacio.

Ese detalle, que parece menor, cambia bastante la experiencia. Sobre todo para familias con niños o gente que no quiere cambios bruscos de profundidad. Luego, ya dentro, hay varias zonas diferenciadas, desde espacios más tranquilos hasta otros algo más profundos. Y sí, también está el famoso tobogán gigante. Es uno de los puntos más llamativos del recinto y acaba directamente en el agua, así que suele estar bastante solicitado, sobre todo en las horas centrales del día.

Alrededor, además, no todo es piscina ya que tiene zonas de césped bastante amplias, espacios con arena para tumbarse, merenderos y servicios básicos que hacen que puedas quedarte allí horas sin problema. Es el típico sitio al que vas pensando en echar la mañana… y acabas saliendo casi al cierre.

Cuándo abre y hasta cuándo se puede ir

La fecha ya está fijada para este próximo sábado 13 de junio. Ese día arrancará oficialmente la temporada de piscinas en Parla, y esta es, sin duda, una de las más esperadas. A partir de ahí, estará funcionando durante todo el verano hasta el 30 de agosto, así que hay margen de sobra para organizarse e ir más de una vez.

El horario también acompaña bastante ya que abre a las 10:00 de la mañana y cierra a las 21:00. Esto permite desde planes largos, de pasar todo el día, hasta escapadas más rápidas por la tarde, cuando el sol ya aprieta menos. Además, ese mismo día también abre la piscina del Polideportivo Francisco Javier Castillejo, que tiene zonas infantiles, mucho espacio verde y áreas pensadas para comer allí con calma.

Cuáles son los precios

Las tarifas son bastante económicas. En general, moverse entre 1 euro y 5 euros es lo habitual, dependiendo del tipo de entrada.

Por ejemplo, los jóvenes (de 15 a 26 años) pagan unos 4 euros, mientras que las personas mayores de 65 años tienen precios muy reducidos, en torno a 1,15 euros. La entrada estándar de adulto ronda los 5 euros.

Luego están los bonos, que abaratan más si vas a ir varias veces, y las tarifas de tarde, que suelen ser más económicas para quien no quiere pasar todo el día dentro.

Un detalle importante este año es que ya no hace falta estar empadronado en Parla para acceder. Es decir, cualquier persona puede entrar sin tener que cumplir ese requisito, algo que abre mucho más el acceso.

Cómo llegar sin complicarse demasiado

Otro punto a favor es lo fácil que resulta llegar. En coche, desde Madrid, el trayecto suele estar entre 25 y 30 minutos si no hay demasiado tráfico, que en verano es bastante asumible.

Pero si no quieres conducir, tampoco es problema. La línea C-4 de Cercanías conecta Atocha con Parla en unos 45 minutos. Desde allí, puedes acercarte a la instalación sin demasiada dificultad. También está el Metro Ligero ML-4, que enlaza con Parla Centro, así que hay varias combinaciones posibles dependiendo desde dónde salgas.

Al final, lo que empezó siendo una curiosidad, eso de tener una playa en el sur de Madrid, se ha ido convirtiendo poco a poco en un plan bastante habitual para mucha gente. No sustituye al mar, eso está claro. Pero para un día de calor, sin moverte demasiado y sin gastar mucho, cumple de sobra. Y eso, al final, es lo que busca la mayoría.