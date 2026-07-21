El Gobierno de Pedro Sánchez mantiene su apoyo al ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, pese a la declaración de su amigo, Julio Martínez Martínez. El que también fuera socio del ex presidente dijo que fue el líder socialista quien «marcaba los pasos a seguir» y que intervino en el rescate de Plus Ultra. «Seguimos defendiendo su presunción de inocencia», ha expresado la ministra portavoz, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes en La Moncloa.

La también titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha asegurado que el rescate de la aerolínea que opera entre España y Venezuela «fue tramitado y avalado» por varios organismos, entre los que ha mencionado la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), un asesoramiento externo, los juzgados de Madrid, la Comisión Europea o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Elma Saiz ha preferido no valorar la declaración del conocido como Julito: «No voy a comentar ni a calificar las versiones, declaraciones y estrategias de defensa que se vayan desarrollando en este caso». «Seguimos defendiendo la presunción de inocencia del presidente Zapatero», ha añadido.

«Reitero que seguimos creyendo en su inocencia y seguimos defendiendo su presunción de inocencia; hay muchos valores que son intrínsecos a nuestro sistema de derechos», ha zanjado la portavoz tras varias preguntas de los periodistas.

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, no ha querido pronunciarse más allá de lo que ha dicho Elma Saiz. Sin embargo, sí que ha pedido más «explicaciones» al ex jefe del Ejecutivo.

«El presidente Zapatero tiene que dar explicaciones. Y lo creemos firmemente. Porque es verdad que hay inquietud, tristeza y mucha preocupación en la ciudadanía de nuestro país», ha espetado la fundadora de Sumar.

Declaración de ‘Julito’

El amigo del ex presidente envió este lunes un escrito al juez de la Audiencia Nacional en el que cargaba contra el ex presidente del Gobierno y aseguraba que «marcaba los pasos a seguir» y que intervino en el rescate de Plus Ultra.

El escrito presentado por Julito recoge que «Zapatero quedó fuera del accionariado y órganos formales de la empresa, pero era quien la lideraba y decidía todas aquellas cuestiones de estrategia y captación de clientes».

El que fuera socio del ex presidente del Gobierno ha ratificado este martes en su declaración ante el juez en la Audiencia Nacional que Zapatero cobró una comisión del 1% por el rescate a la aerolínea Plus Ultra.

Durante alrededor de tres horas y media de declaración, Julito ha contestado primero a las preguntas del juez José Luis Calama, durante un tramo superior a una hora, como a las de la fiscal, posteriormente. De esta forma, ha demostrado, como ya adelantó en el escrito remitido al magistrado el lunes, su disposición a colaborar con la Justicia, explicando su relación con Zapatero.