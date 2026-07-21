Fiestas de Villaverde Bajo 2026 en Madrid: programa completo, conciertos, fechas, horarios y actividades

La Junta Municipal de Villaverde ha organizado las Fiestas de Villaverde Bajo 2026, que se celebrarán del jueves 23 al domingo 26 de julio con una amplia programación para todos los públicos. Las actividades tendrán lugar principalmente en el recinto ferial de la Gran Vía de Villaverde, aunque también habrá eventos en otros espacios del barrio, como el Parque de la Amistad y el parque situado entre las calles Clara Schumann y Pilar Lorengar.

Del 23 al 26 de julio, vecinos y visitantes podrán disfrutar de atracciones, conciertos, actuaciones de baile, espectáculos infantiles, talleres, juegos de agua, competiciones deportivas, una paella popular, fuegos artificiales y la actuación estelar del cantante Coti.

Fiestas de Villaverde Bajo 2026

Las Fiestas de Villaverde Bajo 2026 llenarán el barrio de música, actividades infantiles, espectáculos, conciertos y propuestas para todas las edades.

Jueves 23

El Día de la Infancia arrancará con las atracciones del recinto ferial a precio rebajado, incluyendo un horario sin ruido de 20:30 a 22:00 horas. A las 21:00 horas tendrá lugar la actuación de baile de la Escuela de Villaverde Bajo «Chichopark». A las 22:00 horas comenzará el concierto del grupo «Último a García», tributo a El Último de la Fila. A las 23:15 horas se celebrará el pregón, a cargo de D. José Galán. La jornada finalizará con el concierto del grupo «Revelación», que actuará de 23:30 a 01:00 horas en la Gran Vía de Villaverde.

Viernes 24

En el parque situado entre las calles Clara Schumann y Pilar Lorengar se celebrarán juegos infantiles de agua de 19:30 a 20:30 horas. En el recinto ferial, a las 21:00 horas, la Asociación Villaverde en Movimiento ofrecerá una exhibición de baile. A las 22:00 horas actuará el grupo «Los Concretos», seguido del concierto de «Afasia» a las 22:45 horas. A las 00:00 horas será el turno del grupo «Esturión», mientras que la programación concluirá con la sesión del DJ Chacón, de 01:30 a 02:00 horas.

Sábado 25

El Parque de la Amistad acogerá un torneo de petanca de 10:00 a 13:00 horas y una demostración de chito a las 12:00 horas. En el parque entre las calles Clara Schumann y Pilar Lorengar se desarrollarán talleres de artes marciales y taichí de Pa KUA, organizados por la Asociación de Vecinos Los Rosales, de 10:00 a 13:00 horas; un taller de ajedrez de 11:00 a 13:00 horas; juegos infantiles de agua de 11:00 a 14:00 horas; una actuación infantil a cargo de «Fábrica Musical» a las 12:00 horas; y una exhibición de esgrima histórica de la Asociación de Esgrima Francisco Ettenhard, también organizada por la Asociación de Vecinos Los Rosales, de 20:00 a 21:00 horas. En el recinto ferial, a las 21:00 horas actuará el grupo «Pez Mago», seguido de la actuación estelar de Coti a las 22:30 horas. La noche continuará con la sesión de DJ Christian White desde las 00:00 horas hasta el cierre, con espacio reservado frente al escenario.

Domingo 26

El parque situado entre las calles Clara Schumann y Pilar Lorengar acogerá una actuación infantil de magia con Alex a las 12:00 horas, seguida de la Fiesta de la Espuma a las 13:00 horas y de la Paella Popular a las 14:00 horas. En el recinto ferial, a las 21:00 horas actuará Landy Salazar y su Grupo Melao. A las 22:30 horas será el concierto de Best Witchez y, a las 00:00 horas, se pondrá el broche final a las fiestas con un espectáculo de fuegos artificiales y el fin de fiesta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ASC. Gente de Villaverde 💚 (@gvillaverde)

Programación de agosto y septiembre en Madrid

Agosto estará marcado por algunas de las fiestas más tradicionales de la capital. Están pendientes de confirmación las fiestas de San Cayetano, que en 2025 se celebraron del 5 al 8 de agosto; las de San Lorenzo, del 9 al 12 de agosto; y las de la Virgen de la Paloma, del 14 al 17 de agosto. Además, las Fiestas de Santa María la Antigua, en Vicálvaro, tendrán lugar los días 14 y 15 de agosto. También está pendiente de confirmación el inicio de las Fiestas del Real Sitio de El Pardo, en Fuencarral-El Pardo, que en 2025 se desarrollaron del 30 de agosto al 7 de septiembre.

En septiembre continuará la programación con las Fiestas del Real Sitio de El Pardo, aún por confirmar y que en 2025 se celebraron del 30 de agosto al 7 de septiembre. También están pendientes de confirmación las Fiestas de La Melonera, en Arganzuela, previstas en 2025 del 1 al 7 de septiembre; las Fiestas de Canillejas, en San Blas-Canillejas, del 4 al 8 de septiembre; las Fiestas de Aravaca, en Moncloa-Aravaca, también del 4 al 8 de septiembre; las Fiestas de la Virgen de la Torre, en Villa de Vallecas, del 5 al 14 de septiembre; las Fiestas de Ciudad Lineal, del 5 al 15 de septiembre; las Fiestas de Nuestra Señora de la Soledad, en Barajas, del 9 al 21 de septiembre; las Fiestas de Lucero, del 11 al 21 de septiembre; las Fiestas de La Ventilla, en Tetuán, previstas para los días 12 y 13 de septiembre; las Fiestas de la Virgen de la Soledad, en Hortaleza, del 12 al 14 de septiembre; las Fiestas de la Colonia El Bosque, también en Hortaleza, del 19 al 21 de septiembre; y las Fiestas de San Miguel, en Chamartín, que en 2025 se celebraron del 25 al 28 de septiembre.