El sorteo de la lotería de Navidad 2021 es el más importante de todo el año. Todos estaremos atentos antes las pantallas o internet para seguir el sorteo el día 22 de diciembre. Porque si tenemos el décimo que coincide con los premiados, seremos afortunados. Una vez acabado este sorteo, ¿dónde y cuándo cobrar un décimo premiado?

Si analizamos los premios, el Gordo es el más grande pero hay más porque está este primer premio, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, la pedrea, además de los que coinciden con los primeros, segundos, terceros y otros.

Dónde y cuándo cobrar un décimo premiado

Si tenemos la suerte de haber sido agraciados con alguno de estos premios, entonces debemos ir a cobrar nuestro premio, algo esperado por todos. Debemos comprobarlo bien, eso sí, para que no haya lugar a errores.

A partir de las 18:00 horas de ese día, uno puede recibir el dinero del décimo que coincide con los premiados.

Según la cantidad ganada

Ahora bien esto cambia según la cantidad del premio ganado. Es decir, si hemos obtenido menos de la cifra de 2.500 euros, podremos cobrar este dinero en la administración de lotería más cercana. Claro, debemos mostrar el décimo premiado.

Mientras que si tenemos la suerte de haber ganado más de 2.500 euros, entonces debemos ir a una de las entidades financieras con las que Loterías y Apuestas del Estado tiene convenio y cobrar el premio. Hay que llevar el décimo y mostrar el DNI.

Por otro lado, en este último caso, también podemos cobrar este décimo en alguna de las oficinas de Loterías y Apuestas del Estado.

Debes cobrarlo cuanto antes mejor, porque hay premios que caducan, y si la cantidad es pequeña, podemos dejar pasar los días y se nos pasa.

Entonces hay hasta el 22 de marzo para cobrar los décimos premiados de este año. Si no lo cobramos tras esta fecha, ya no tiene validez, así que lo mejor es que no se te escape, y que vayas cuanto antes mejor.

Ahora no tenemos más que esperar a la cita de todos los años el 22 de diciembre, que desde bien temprano, da a conocer estos premios, que siempre son muy repartidos por toda España. Este año, muchas personas lo han comprado online en Canarias, por todo lo vivido con el volcán de la Palma, pues se dice que viene la suerte en lugares donde han habido desgracias.