La clave para adelantar tu jubilación con los premios de la Lotería de Navidad

Ya ha llegado el día. El Sorteo de la Lotería de Navidad que repartirá este jueves 2.500 millones de euros, se utiliza en muchos casos para tapar agujero o para darse un homenaje. Sin embargo, para todos aquellos que estén pensando en su jubilación, los premios de la Lotería pueden ayudarles a hacerlo de forma anticipada. Hay tres buenas decisiones que puedes tomar si se llega a tener en las manos los números ganadores y te las detallamos a continuación.

Decirle adiós a la hipoteca

Muchos españoles probablemente sueñen con despedirse de una vez por todas de su hipoteca, sobre todo ahora que el euríbor está subiendo y que la cuota de muchos préstamos se está disparando. Los que ganen este jueves el gordo podrán hacer realidad su sueño.

“Antes de cancelar la hipoteca hay que revisar el contrato para saber si el banco nos va a cobrar una comisión por amortizar anticipadamente el préstamo. Esta comisión puede ser de entre el 0% y el 2% sobre el pago adelantado, dependiendo de si el préstamo es a tipo fijo o variable y de su fecha de contratación”, recomiendan.

Pero ¿y si ya hemos pagado la mayor parte de la deuda y apenas nos quedan unos años para liquidar la hipoteca? Hay que tener en cuenta que la mayoría de los intereses se pagan al principio del préstamo, por lo que una persona que esté a punto de terminar de pagar su préstamo apenas pagará intereses. “En ese caso, puede ser más conveniente invertir el dinero e intentar sacarle rentabilidad. Además, así se conservará el derecho a seguir desgravando las cuotas de la hipoteca en caso de que se pueda practicar la deducción por adquisición de vivienda habitual”, puntualizan.

Ahorrar el dinero

Con el gordo no solo podemos tapar agujeros, sino también ahorrar. Si no estamos acostumbrados a asumir riesgos y tenemos un perfil conservador, podemos apostar por los depósitos a plazo fijo. Tienen el capital garantizado y están protegidos por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD). Eso sí, hay que diversificar. El FGD solo garantiza el reembolso de hasta 100.000 euros por titular en cada banco en caso de quiebra, por lo que conviene no superar ese límite y repartir el capital entre varias entidades.

Las recientes subidas de tipos del Banco Central Europeo han dado un empujón a la rentabilidad de los plazos fijos. Tras varios años rozando el 0%, por primera vez en mucho tiempo los bancos están mejorando significativamente el interés de sus productos de ahorro. A corto y medio plazo se puede ganar casi un 3% TAE con las mejores ofertas y sin el riesgo que supone invertir en la bolsa, señalan en HelpMyCash tras analizar cuáles son los mejores depósitos del mercado. Con una rentabilidad del 3%, podemos ganar 3.000 euros por cada 100 mil invertidos durante un año.

Invertir o emprender

También se puede invertir el dinero, ya sea en un fondo, en acciones o en un negocio sólido. Pero siempre hay que saber en qué se está invirtiendo y entender los riesgos de la operación. Y si decidimos buscar asesoramiento, mejor recurrir a un experto. “Ignora las recomendaciones de tu cuñado, probablemente sepa menos que tú y no te dejes tentar por supuestos gurús que te prometan rentabilidades imposibles”, señalan.

Si el banco nos ofrece algún producto financiero que es nuevo para nosotros para intentar retener todo ese dinero que hemos ganado, cuidado, porque no tiene por qué interesarnos. Hay que leer la letra pequeña, analizar el producto y entenderlo antes de firmar.

Últimamente, la banca está empujando la venta de fondos garantizados. No debemos confundirlos con un depósito. “Así que si nos ofrecen algún producto muy atractivo, debemos averiguar antes qué es exactamente, para evitar disgustos en el futuro”, añaden fuentes. Otra opción es invertir en uno mismo y usar parte del dinero para formarse con vistas a mejorar nuestra situación laboral en el futuro. Y es que, por mucho que ganemos el gordo, difícilmente vamos a poder vivir sin trabajar con ese dinero.