Los alimentos típicos de Islas Baleares nos trasladarán a una gama de sabores espectaculares, en las Islas hay mucho más que sol y playa, hay una gastronomía que impresiona. La base de la cocina balear son los ingredientes básicos que se fusionan para darnos lo mejor. Lo ideal es probarlos in situ, pero si no podemos viajar, las tiendas online o de proximidad que venden estos productos nos ayudarán a disfrutarlos en primera persona. Esta es la lista de alimentos típicos de las Islas Baleares que no puedes dejar de probar y de comprar.

Sobrasada

La sobrasada es quizás uno de los productos más típicos. Sobre una tostada conseguiremos darle un acabado de lujo si, además, añadimos alguno de sus quesos. La textura y el sabor de este embutido se ha hecho famoso en todo el mundo. Unos macarrones con sobrasada ya son un manjar fácil de preparar que nos dará más de una alegría con este producto nacional.

Ensaimada

Nadie que visite las islas no se puede llevar debajo del brazo una ensaimada. Este dulce típico nos dará más de una alegría. Es un tipo de masa suave que lleva en su materia prima un poco de grasa que le dará una textura. La harina, agua y manteca de cerdo, se fusionan en un producto de primera calidad que quedará de vicio como desayuno, merienda o postre.

Pastissets

Esta delicia con forma de flor es otro de los dulces que no podemos dejar escapar. Un producto local que tendrá en el relleno a su mejor aliado. Podemos comerlos por sí solos, disfrutarlos siempre que nos apetezca y descubrir un postre muy típico de las Islas Baleares elaborado de forma artesanal. Son unas galletas deliciosas.

Arròs brut

Este arroz es un manjar que se cocina con productos de caza y de la huerta. Esta carne con verduras ha traspasado fronteras y se ha convertido en uno de los platos más típicos de esta zona del país. Merece la pena probarlo o hacerlo en casa para disfrutarlo con un buen vino tinto de origen nacional, está de vicio.

Oliagua

Es una sopa que se prepara a base de hortalizas, pan moreno y hierbas aromáticas. Un plato de cuchara que utiliza los ingredientes de una huerta muy rica. Saldremos del pescado y marisco, igual de espectacular de esta zona y nos adentramos en una receta deliciosa. Podemos probarla como parte de un menú ligero de inspiración balear con productos de proximidad.