El truco de la crema Nivea que usaba mi abuela para unos brazos tonificados

Tener unos brazos tonificados puede ser una realidad de la mano de un truco de la abuela en el que entraba en marcha una crema Nivea que se ha convertido en la mejor aliada. Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a tener en cuenta algunos elementos que quizás hasta ahora no hubiéramos tenido en cuenta. Es hora de dejar salir algunos detalles que quizás hasta la fecha no teníamos en mente. Lo tradicional siempre vuelve y lo hace de tal forma que debemos empezar a poner en práctica algunos elementos que serán los que nos acompañarán en estos días que tenemos por delante.

La crema Nivea, esa del bote azul es una de las que no podemos dejar de usar una y otra vez. Ese olor tradicional que nos sumergirá en el aroma que desprendían aquellas abuelas o madres que nos permitan conseguir algunos elementos que hasta la fecha no hubiéramos tenido en cuenta. Es hora de apostar claramente por algunos detalles que pueden ser los que marcarán un antes y un después en nuestro cuerpo. El truco de las abuelas para tener unos brazos tonificados quizás nos acabe sorprendiendo de una forma que hasta la fecha no teníamos en cuenta.

Es hora de volver a la crema Nivea

Esta crema que se ha convertido en todo un clásico lo tiene todo y más para darnos ese acabado que necesitamos y que queremos poner en práctica. Con la ayuda de determinados elementos que pueden ser los que marcarán una diferencia importante.

Con más de un siglo por delante, estamos ante un tipo de crema que realmente puede cambiarlo todo y que se acabará convirtiendo en el mejor aliado de un cuidado total. Tal y como nos indica la web de la marca: «Antes de que pudiera comenzar la exitosa historia de NIVEA Creme, tenía que inventarse otra cosa totalmente diferente: el Eucerit. El Eucerit funciona como emulsionante que combina aceite y agua para crear una mezcla muy estable y refinada. Afortunadamente, el Doctor Isaac Lifschütz desarrolló este emulsionante totalmente nuevo en 1911, y el dermatólogo y catedrático Paul Gerson Unna que admiraba los conocimientos del Doctor Lifschütz, se lo presentó al Doctor Oscar Troplowitz, el químico y cofundador de la compañía Beiersdorf. Este último se dio cuenta de inmediato que gracias a este descubrimiento la emulsión de agua en aceite era la base perfecta para una crema cosmética para la piel, dando origen así a NIVEA Creme que recibió este nombre no gracias al color de la propia crema de color blanco como la nieve. El nombre «NIVEA»y el origen de NIVEA como marca, procede por tanto de las palabras de origen latino «nix, nivis», que significan «nieve»; por lo que si traducimos NIVEA literalmente significa «blanca nieve»».

Estos más de 100 años entre nosotros nos han ayudado para crear infinidad de trucos y de leyendas urbanas alrededor de esta crema. Desde la capacidad para evitar las arrugas hasta el hecho de ser un básico para darle a nuestra piel un extra de hidratación en verano.

Mi abuela usaba este truco para conseguir unos brazos tonificados

La parte del cuerpo que quizás nos cuesta más de tonificar y nos ayudará a mantenernos en forma. Siendo una parte de lo más estética que debemos empezar a tener en cuenta y que quizás hasta ahora no hubiéramos ni imaginado en estos días.

Podemos tener los brazos de nuestros sueños, sin miedo a perder esa tonificación que puede ser clave y que quizás hasta ahora no pensábamos que podríamos tener en cuenta. Es hora de apostar por una serie de detalles que pueden ser claves y que quizás hasta ahora no hubiéramos tenido en cuenta.

Usar esta crema de forma regular sobre esta parte del cuerpo puede acabar siendo el que marque un antes y un después. Con algunos trucos que pueden ayudarnos a evitar las llamadas alas de murciélago. Una experta como la Dra Rivas nos esteña en su blog a combatirlas con unos sencillos ejercicios. El tríceps es un músculo extensor, que no desarrollamos mucho en nuestro día a día. Por eso es importante trabajarlo a conciencia. Una forma de hacerlo es con el uso de pesas o mancuerdas. Aunque si no tenemos en casa podemos usar litros de leche o botellas de agua.

Puedes empezar con una carga media o baja de dos a cuatro kg de peso y al menos veinte repeticiones en cada brazo, siempre siguiendo una buena técnica.

Un ejercicio que puede hacerse con las pesas es la extensión vertical sobre la cabeza:

En posición de pie, adelanta una pierna y déjala semiflexionada

Inclina el torso levemente hacia adelante

Levanta y baja la mancuerda tirando del codo hacia atrás

Puedes apoyar la rodilla y el brazo contrario sobre un banco si lo prefieres

No tengas prisa, lo importante es que la técnica sea buena para evitar lesiones y trabajar el brazo mejor

La extensión vertical sobre la cabeza con mancuerdas también un ejercicio adecuado para este fin:

Empieza de pie, con una pierna adelante y semiflexionada

Agarra la mancuerda con las dos manos y pósala en la base del cráneo, con los codos pegados a la cabeza

Desde esta postura elevamos hacia el cielo, extendiendo los codos

Aprieta bien los abdominales para que la espada no sufra

Atrévete con estos ejercicios son unos grandes aliados de una salud de hierro y de unos brazos que conseguirás tonificar con la crema Nivea de toda la vida.