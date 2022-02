Cuando estás en una dieta para una pérdida drástica de peso es fácil caer en pequeños errores porque estás mal informado/a, y este es precisamente el caso de la pasta. ¿Se puede comer pasta cuando estamos a régimen? Pues lo cierto es que sí aunque debemos saber en qué casos nos puede servir y cuando no. Y de ello precisamente queremos hablaros ahora, de cuándo es conveniente comer pasta en la dieta y cuándo no.

Dieta en la pasta

Cuando se trata de cualquier tipo de dieta , los profesionales advierten que en primer lugar no se deben saltar las comidas, segundo que las comidas deben ser equilibradas y tercero que se debe comer todo lo que se incluye en la carta. En una dieta que nosotros mismos ideemos, sin embargo, es más fácil cometer errores como comer menos y de forma incorrecta. Desgraciadamente, de esta forma el organismo puede sufrirla y provocar un efecto contrario al de la pérdida de peso y causar problemas a nivel fisiológico.

Otro de los errores más comunes al iniciar una dieta es eliminar la pasta. Pero esto es algo que no debemos hacer bajo ninguna circunstancia. Al eliminar la pasta, los cuerpos cetónicos que entran al torrente sanguíneo (y que serían eliminados por los carbohidratos) son tóxicos, porque consumen el músculo. También otros efectos secundarios son: cansancio, mareos, náuseas, insomnio y mal aliento.

Pasta en la dieta: cuando duele tomarla

Como todos los alimentos, la pasta obviamente tiene sus contras . Hay algunas situaciones que llevan a que la pasta no sea apta para el consumo y por lo tanto sea mala para el organismo. Este es el caso cuando se come pasada de cocción, es decir,, cuando se ha cocinado demasiado tiempo. No es bueno comerla porque todo su almidón se ha soltado en el agua de cocción y por lo tanto ha perdido la mayor parte de sus propiedades nutritivas. Otro efecto desafortunado ocurre cuando se come demasiado. Si no comerla es malo, comerla demasiado también lo es. Esto se debe a que los carbohidratos tienen un índice glucémico medio-alto, por lo que la ínsula en la sangre después de comer un plato de pasta es alta. En consecuencia, comer demasiada pasta engorda.

¿Cuánta pasta comer en la dieta?

Los expertos dicen que la pasta debe tomarse un máximo de 3 veces por semana y no superar los 70 gramos por ración. También desaconsejan comerla por la noche porque debe combinarse de forma equilibrada. El tipo de pasta ideal para consumir sería la integral porque contiene fibra, mantiene bajo control el colesterol malo, retarda la asimilación de azúcares y grasas.