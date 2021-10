En la capital española los planes nunca faltan y por ello resulta el destino perfecto para escaparnos y disfrutar de un fin de semana entre la mejor cultura y gastronomía. Ambientado en la obra de Velázquez, el hotel Palacio de los Duques es la mejor opción para disfrutar de una escapada de fin de semana en Madrid.

Madrid es conocida por su estilo de vida, por un sinfín de planes en los que la cultura y la gastronomía cobran protagonismo. En el corazón de la ciudad, encontramos el hotel Palacio de los Duques; se trata de un hotel Gran Meliá con carácter propio, ubicado en el edificio que albergó el palacio y residencia de los Duques de Granada de Ega. Con una decoración inspirada en las obras de Velazquez, es el lugar ideal para sumergirte en la ciudad.

Un hotel de lujo con un encanto especial a escasos metros del Palacio Real, el Teatro Real y la Catedral de la Almudena. Junto a la Gran Vía y de los bares y restaurantes más castizos de Madrid, el hotel Palacio de los Duques es perfecto para adentrase en el verdadero ambiente madrileño a la vez que sus espacios, como su espectacular jardín histórico, te ofrecen lujo y tranquilidad.

Con el carácter y la elegancia original del edificio, un Palacio del siglo XIX con una ubicación privilegiada en el Madrid de los Austrias, el hotel Palacio de los Duques te ofrece preciosas habitaciones cuidadas al detalle para una experiencia de lujo con Las Meninas como hilo conductor de la decoración de estas estancias.

Sus instalaciones, donde nuestro arte es protagonista, se convierten en el mejor refugio dentro de la ciudad, el hotel perfecto para inspirarse antes de salir a descubrir la ciudad, para relajarse tras un día lleno de planes y perderse para, simplemente, disfrutar de uno mismo.

La experiencia que vivirás en el hotel Palacio de los Duques será única. En este hotel, miembro del miembro del exclusivo grupo The Leading Hotels of The World, el lujo está presente en cada detalle y en cada momento vivido en el hotel.

Con una exclusiva propuesta de “Experiencias Excepcionales”, te ofrece una manera de viajar inspirada en el buen vivir que caracteriza la cultura española y que te permite descubrir las raíces locales.

Si algo caracteriza a Madrid y España, además del arte ya presente en toda la experiencia del hotel Palacio de los Duques, es la gastronomía; y no podía faltar en este hotel. En las que fueran las antiguas caballerizas del Palacio, encontramos Dos Cielos, el restaurante asesorado por los hermanos Torres. Este también cuenta con un espacio exterior en el jardín histórico.

Con una carta inspirada en el barrio del Madrid de los Austrias, llena de guiños clásicos con toques creativos. En Coroa, con un espectacular escenario en pleno jardín, una propuesta de coctelería contemporánea con la gastronomía actual. Montmartre, con un guiño al arte también en su nombre, donde la gastronomía española y francesa junto al vino son protagonistas.