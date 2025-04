Lo usaba tu abuela y es el secreto de las coreanas para tener la piel perfecta

Hay costumbres de toda la vida que, aunque parezcan anticuadas, se adelantan décadas a su tiempo. Uno de esos secretos que pasaban de abuelas a nietas, sin darle demasiada importancia, vuelve ahora con fuerza de la mano de las coreanas, reinas indiscutibles del cuidado facial. ¿La clave? Un producto que todas hemos visto alguna vez en casa: la vaselina. Así, lo que antes se usaba para labios cortados o codos resecos, ahora es el truco estrella de las rutinas de belleza de las coreanas para tener la piel perfecta.

La tendencia tiene nombre propio: slugging, y aunque a simple vista pueda parecer una locura embadurnarse la cara con vaselina antes de dormir, esta técnica se ha convertido en un fenómeno global que conquista redes sociales como TikTok. Sin embargo, lejos de ser una moda pasajera, se trata de un método con una base científica muy clara, que consisten en proteger la barrera cutánea y retener toda la hidratación que aplicamos previamente en nuestra rutina nocturna. En otras palabras, hacer que todo lo bueno que ponemos en la piel no se evapore. Pero, como ocurre con casi todo lo que hacen las coreanas, el slugging no se reduce simplemente a aplicar vaselina y esperar milagros. Hay una lógica, unos pasos muy concretos y también algunas advertencias importantes para no terminar con el rostro lleno de granitos.

¿Por qué funciona tan bien? ¿Quién debería usarlo? ¿Y cómo se hace exactamente? Aquí va todo lo que necesitas saber para descubrir este pequeño milagro que mezcla tradición con tendencia.

El secreto de las coreanas para tener la piel perfecta

El término slugging viene del inglés slug, que significa babosa, por ese acabado brillante y algo viscoso que queda en el rostro tras aplicar una capa de vaselina. No es una imagen muy glamourosa, pero sí tremendamente eficaz. La clave está en que la vaselina actúa como un escudo protector que sella la hidratación de la piel durante la noche, evitando que el agua se evapore y permitiendo que todos los principios activos de la rutina previa trabajen al máximo mientras dormimos.

Las coreanas, que han convertido el cuidado de la piel en casi una religión, han refinado este método y lo han incorporado a su rutina como paso final. Ellas no sólo lo usan para combatir la sequedad, sino también como refuerzo en momentos de estrés cutáneo, cambios de estación o tras tratamientos más agresivos. El resultado: una piel visiblemente más suave, elástica y luminosa desde la primera mañana.

Cómo se hace el ‘slugging’ paso a paso

El slugging no tiene misterio, pero sí requiere disciplina y seguir cada paso al pie de la letra. El error más común es aplicarse vaselina sobre la cara sucia o sin haber hidratado bien previamente, lo cual puede empeorar el estado de la piel. Por eso, este es el ritual que recomiendan tanto expertas coreanas como dermatólogos occidentales:

Limpieza profunda: empieza retirando el maquillaje y limpiando bien la piel. Puedes usar doble limpieza si lo prefieres (aceite + gel o espuma), pero lo importante es que no quede rastro de grasa, polución o productos anteriores.

Hidratación: a continuación, aplica tu sérum y tu crema hidratante habitual. La vaselina no hidrata por sí misma, sino que retiene lo que has puesto antes. Por eso es esencial usar una buena crema con ingredientes como ácido hialurónico o ceramidas.

Aplicación de vaselina: una vez que la hidratante se haya absorbido, extiende una capa fina de vaselina por todo el rostro. No hace falta usar mucha cantidad; basta con lo justo para cubrir la piel y crear una barrera.

Descanso nocturno: duerme con el producto puesto. Al día siguiente, enjuaga muy bien tu rostro con agua tibia y un limpiador suave para eliminar cualquier resto de vaselina.

Este ritual puede hacerse cada noche si tienes la piel seca, pero muchas personas lo aplican una o dos veces por semana como tratamiento intensivo.

Beneficios reales del ‘slugging’

Los beneficios de esta técnica no son ningún secreto: muchas mujeres aseguran notar un antes y un después desde la primera vez. La piel amanece con un brillo saludable, menos tirante, más elástica y mucho más luminosa. También es una excelente estrategia si tienes la piel castigada por el frío, los cambios hormonales o incluso después de tratamientos exfoliantes o con retinol.

La vaselina, aunque lleva décadas en farmacias y neceseres, contiene aceites minerales y ceras que no solo evitan la pérdida de agua, sino que además ayudan a la regeneración cutánea. Por eso también se usa en heridas, quemaduras leves o como componente de cremas antiedad. Su poder oclusivo no tiene rival, y es precisamente eso lo que la convierte en el arma secreta para quienes buscan una piel perfecta.

¿Y si tengo acné o piel grasa?

Aunque el slugging suene a técnica milagrosa, no todo el mundo debería lanzarse a probarla sin pensar. Las personas con piel grasa o tendencia acneica deben tener especial cuidado, ya que el uso de vaselina puede obstruir los poros si no se ha hecho una limpieza previa impecable. En estos casos, se recomienda consultar con un dermatólogo antes de empezar o limitar su uso a zonas localizadas muy secas.

También es importante recordar que el slugging no sustituye a una rutina de cuidado adecuada. No se trata de usar vaselina y ya está, sino de integrarla como un paso final dentro de una rutina completa y bien equilibrada. Además, debe aplicarse siempre sobre una piel hidratada, nunca sola, y aclararse bien por la mañana para evitar residuos que puedan generar granitos.

¿Como es qué tu abuela ya lo usaba sin saberlo?

Aunque no lo llamaban slugging, muchas mujeres llevan décadas usando vaselina como remedio para casi todo: desde proteger la piel del frío hasta cuidar zonas secas o ayudar a la cicatrización. Lo que hoy vemos como una técnica revolucionaria de K-beauty, en realidad es una costumbre popular de toda la vida que ha vuelto con un nombre más sofisticado. En realidad, ellas ya sabían lo que hacían: proteger la piel con lo más básico y eficaz que tenían a mano.