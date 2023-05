Sé la invitada más elegante: estos son los looks en tonos neutros que triunfan en las bodas

Descubre ahora las últimas tendencias en moda para asistir a una boda este año, y a partir de los looks en tonos neutros que están arrasando. Si buscas un estilo elegante y sofisticado, no te pierdas los consejos y las ideas de looks que te presentamos a continuación.

Look con shorts y chaleco en color crudo de Stradivarius

Stradivarius apuesta a lo grande por los looks con tonalidades neutras, y destaca piezas como este chaleco en color crudo (29,99 euros), perfecto para combinar con un top del mismo color (15,99 euros) y shorts (19,99 euros). El look lo podéis completar con unas sandalias del mismo tono o también os quedará bien si por ejemplo lleváis unas metalizadas como las que vemos en imagen, también de Stradivarius, por 25,99 euros.

El look de tono neutro y negro de Bershka

La firma de moda juvenil Bershka apuesta también por esta tendencia por los tonos neutros, aunque eligiendo la combinación con el color que de hecho, «pega con todo». Nos referimos a esa mezcla entre el pantalón wide leg de lino y en color crudo (29,99 euros), combinado con un «crop top» en negro con oberturas y sandalias de plataforma. Un look fresco que puede quedarnos muy bien si además le sumamos una blazer a juego.

Look con traje de lino de Zara

Zara cuenta también con grandes propuestas de tonalidades neutras y en lino para esta temporada que resultan perfectas para asistir a una boda. Es el caso de este traje con blazer recta (79,95 euros) y pantalón de lino con pinzas (49,95 euros) en color rosa palo y que vais a poder combinar con cualquier top negro que tengáis en casa.

Look con vestido plisado neutro de H&M

Si buscas un vestido que sea el mejor de todos para asistir a bodas y eventos este año, nada como decantarte por el modelo de vestido plisado en un tono suave de color albaricoque (49,99 euros). Un modelo elegante y que está arrasando en H&M y para el que además se apuesta de nuevo por sandalias metalizadas, de modo que estas resultan también imprescindible este verano.

Look con vestido de popelín de Sfera

En Sfera tenemos también este otro vestido, de popelín y en un color amarillo muy claro (29,99 euros) que es perfecto para ir como invitada a una boda este verano. Con tirantes finos y detalle de volantes en el pecho.¡No lo dejes escapar!.