Esto es lo que le pasa a tu cuerpo si sólo haces ejercicio los fines de semana. No lo vas a creer

¿Te gustaría estar en forma, pero no tienes tiempo para hacer ejercicio entre semana? ¿Te sientes culpable por no seguir las recomendaciones de salud que aconsejan hacer actividad física todos los días? Si es así, te tenemos una buena noticia: hacer ejercicio solo sábados y domingos puede ser suficiente para mejorar tu salud y bienestar. De hecho, será bueno que sepas que es lo que le pasa a tu cuerpo si sólo haces ejercicio los fines de semana porque no lo vas a creer.

Que le pasa a tu cuerpo si solo haces ejercicio los fines de semana

Según ha sido revelado por un estudio realizado por investigadores del Hospital General de Massachusetts, que analizaron los datos de casi 90.000 adultos del Reino Unido, reducir las jornadas al fin de semana no tiene porqué llevar a peores resultados para el físico y la salud. Aquellos que participaron en el estudio, llevaron un dispositivo que medía su actividad física durante una semana. De este modo, pudieron comparar los resultados de salud de las personas que hacían ejercicio regularmente con los de las que lo hacían solo una o dos veces por semana, como los fines de semana.

Los resultados fueron sorprendentes: las personas que hacían ejercicio solo los fines de semana tenían un riesgo menor de sufrir enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y algunos tipos de cáncer que las personas sedentarias. Pero estos, eran beneficios similares a los de las personas que hacían ejercicio más frecuentemente, siempre y cuando cumplieran con las pautas de salud que recomiendan hacer al menos 150 minutos de actividad moderada o 75 minutos de actividad vigorosa por semana, tal y como se publicó en la revista online JAMA.

Lo importante es la cantidad de ejercicio que haces y no cuando

Esto significa que no importa tanto la frecuencia con la que hagas ejercicio, sino la cantidad total que hagas a lo largo de la semana. Por lo tanto, si eres capaz de concentrar tu rutina deportiva en el fin de semana, puedes obtener los mismos beneficios que si la distribuyeras en sesiones más cortas y regulares.

Por supuesto, esto no quiere decir que hacer ejercicio solo los fines de semana sea lo ideal. Lo mejor sería hacer actividad física todos los días, ya que tiene muchos beneficios para tu salud física y mental. El ejercicio te ayuda a controlar tu peso, a fortalecer tus huesos y músculos, a mejorar tu estado de ánimo y tu autoestima, a prevenir el estrés y la depresión, y a mantener tu cerebro activo y joven.

Pero si tienes dificultades para encontrar tiempo para hacer ejercicio entre semana, no te desanimes ni te rindas. Hacer ejercicio solo los fines de semana es mejor que no hacer nada, y puede ser una opción viable para cuidar tu salud y forma física. Lo importante es que elijas una actividad que te guste y que se adapte a tus capacidades, y que la hagas con intensidad y regularidad.

Así que ya sabes: si quieres estar en forma y saludable, no hace falta que te mates en el gimnasio todos los días. Con hacer ejercicio solo los fines de semana puedes conseguir resultados sorprendentes. Eso sí, recuerda que el ejercicio es solo una parte de un estilo de vida saludable, y que también debes cuidar tu alimentación, tu sueño y tu hidratación. Y si tienes alguna duda o problema de salud, consulta siempre con tu médico antes de empezar cualquier programa de ejercicio.