Este es el secreto de los famosos para recuperar su cabello

El cabello y la caída del mismo es una de las cosas que más preocupan a las personas. Y es que el pelo nos da personalidad, es algo que nos identifica, así que nos gusta llevarlo bonito, cuidado y abundante. Pero, ¿qué pasa si estamos teniendo caída de nuestro cabello y no podemos frenarlo, siendo algo que no podemos evitar? Afortunadamente, en estos momentos existen soluciones al alcance de nuestra mano, y es algo que saben muy bien las personas famosas y rostros conocidos, los cuales cada día optan más por el injerto capilar como una de las grandes alternativas para recuperar su pelo y melena, y además elevar la autoestima y la confianza.

En España, además, contamos con clínicas que tiene grandes profesionales que orientan y ayudan a sus pacientes en el proceso de injertos capilares, para que vuelvan a disfrutar de un cabello de diez. Es verdad que antes, no hace demasiado, aquellos que querían llevar a cabo un implante e injerto capilar se iban fuera de España, pero eso ya no es necesario irnos a ninguna parte. Aquí contamos con clínicas especializadas y reconocidas a nivel mundial, y una de ellas es Capilclinic, la cual tiene sedes en Madrid y Barcelona.

Tenemos varias razones para elegir Capilclinic, una de ellas es que cuando vas a verles te hacen una evaluación capilar gratuita, con el fin de poder conseguir los mejores resultados para sus pacientes. Hacer un análisis personalizado permite, entre otros aspectos, a los profesionales de Capilclinic poder hacer un trabajo adaptado a las necesidades de cada una de las personas que se ponen en sus manos.

Una de las técnicas que usan, y con la que están obteniendo muy buenos resultados, es la MIN TIME FUE, gracias a la cual extraen y trasplantan folículos capilares de la manera más eficiente, lo que se traduce en un proceso más rápido y menos invasivo. Por tanto, esto significa menos tiempo en la clínica y una recuperación más rápida para sus pacientes. Además, esta técnica avanzada permite lograr una densidad capilar superior.

El método MIN TIME FUE paso a paso

1.- Clasificación de los folículos durante el proceso de extracción, los cuales los van implantando según el tiempo que llevan extraídos.

2.- Tras ello, los profesionales de Capilclinic hace una distribución capilar de forma no homogénea, siguiendo la morfología de cada paciente, para conseguir la máxima densidad posible con un resultado natural. Esto permite colocar más folículos por centímetro cuadrado.

3.- El tiempo medio que están los folículos fuera del organismo nunca supera los 120 minutos, con lo que las probabilidades de éxito siempre son mayores, consiguiendo así la máxima densidad posible con un resultado natural.

Este último punto, además, no es baladí porque, según un estudio hecho por las Unidades Foliculares, el tiempo de supervivencia de los folículos trasplantados fuera del organismo es completamente predecible, disminuyendo hasta en un 2,5% cada hora.

Y, además, debemos tener en cuenta que el método MIN TIME FUE es indoloro, con recuperación inmediata porque es mínimamente invasivo, y deja en los pacientes un resultado súper natural.

Beneficios estéticos y emocionales

Los casos de éxito avalan la actividad de Capilclinic, ya que no sólo este método contribuye a que los pacientes se vean mejor desde el punto de vista de la estética, sino también de una perspectiva emocional porque la pérdida de cabello mina la autoestima y la confianza de algunos de ellos.

«Me siento más seguro y no me miro tanto en el espejo, sé que estoy bien», expresa, Andrés, un paciente de Capilclinic; «me siento liberado», dice Jordi; «me siento muy favorecido, contento y me encuentro más joven», comenta Jordi; o «al final ha sido una mejora estética, de autoestima, de seguridad y de bienestar», explica David.

Un equipo altamente capacitado

Capilnatur cuenta con un estupendo equipo de profesionales médicos altamente capacitado, que aplican las últimas técnicas disponibles para desarrollar soluciones efectivas para conseguir resultados excepcionales.