¡Dos regalos de 10! Lotus y Festina Connected D, relojes de estética tradicional que podemos conectar al móvil

Os traemos dos regalos de diez para sorprender estos días de Navidad. Un momento donde los árboles y los calcetines navideños se llenan de cariño, amor y también regalos pensados para nuestros seres queridos, sobre todo si éstos son amantes de los relojes. Eso sí… no de relojes cualquiera, sino de dos relojes con apariencia tradicional que esconden toda la tecnología de vanguardia.

Son el Lotus Connected D y el Festina Connected D, dos modelos de la casa relojera que llegan a nuestras vidas para conquistarnos. No sólo porque son dos relojes perfectos para tenerlos para siempre, sino porque, además, están dotados de una tecnología puntera que nos permite conectarlos a nuestros teléfonos móviles y sacarles el máximo partido. ¿Preparados para conocerlos?

Dos relojes, dos estilos: más urbano, más chic

El Lotus Connected D es un regalazo, sobre todo si la persona en la que estamos pensando tiene un estilo urbano, transgresor e, incluso, rompedor, y le gusta salir a la calle a practicar deporte urbano, como el skate o el baloncesto urbano. Y es que tiene un diseño muy vistoso y ligero, gracias a su caja –de 45 mm– de fibra de carbono, y un detalle que nos encanta: tiene cristal es de zafiro.

Esto hace que este reloj sea un modelo altamente resistente, lo que permite usarlo en cualquier situación, tanto si se usa para el trabajo como para hacer deporte. Sin tener miedo a que el cristal pueda arañarse o romperse.

En el caso del Festina Connected D, tenemos ante nosotros un reloj elegante y sofisticado, que lucirá muy bien en la muñeca de las personas con un estilo algo más clásico. Un regalo ideal para alguien que viste de una forma más tradicional y formal, y que, además, busca un reloj de altas prestaciones y un peso contenido, algo que este modelo consigue gracias al uso del titanio, un material gran resistencia a un estilo de vida activo y que ofrece una gran durabilidad.

También cuenta con una esfera de 45 milímetros y una caja de titanio bicolor –negro y plateado– así como el mismo cristal mineral de zafiro. En definitiva, un modelo que está hecho con los materiales más top y premium de la casa relojera. Combinará perfectamente con aquellas personas a las que les gusta vestir bien, con un toque chic, ya que este Festina Connected D casa con cualquier situación, tanto si vamos a una reunión de trabajo como si acudimos a una cena con amigos.

El secreto de la pantalla OLED

Los dos modelos esconden un secreto en la esfera. Además de los números y las agujas, encontramos una pequeña pantalla OLED, desde la que podemos controlar todas las funcionalidades operativas, tanto del Lotus Connected D como del Festina Connected D.

¿Cómo lo podemos hacer? Para usar toda su tecnología, es necesario que nos descarguemos la APP. en nuestro smartphone, y vincularla al reloj, siguiendo unos pasos muy sencillos e intuitivos, por lo que no habrá ningún problema a la hora de la conexión.

La pantalla, tanto del Festina como del Lotus, se activa con los botones que hay en la corona, ubicada a la derecha de la caja de los relojes, lo que nos que permite que podamos acceder al menú, sincronizarlo con el móvil, ver las notificaciones, así como la información relativa a la salud y el deporte.

Ambos modelos cuentan con una gran diversidad de funciones, como un lector de frecuencia cardíaca, podemos medir las pulsaciones por minuto a lo largo de 24 horas o calcular el nivel de saturación en la sangre.

Para aquellos que practican deporte, van a poder monitorizar sus entrenamientos. En este caso, debemos decir que el Lotus Connected D, como indicábamos anteriormente, es un reloj ideal para los aficionados la deporte, ya que no sólo monitoriza el sueño, también registra los entrenamientos, y permite preparar rutas en bicicleta, hacer una carrera, o acudir a nuestro partido de basket urbano con amigos.

Otra característica del Lotus Connected D y del Festiona Connected D es que son compatibles con la función IFTTT (If This Then That–, lo que permite automatizar las tareas en el hogar inteligente, como controlar la música, por ejemplo. Además, ambos modelos permiten que podamos controlar la cámara del móvil de forma remota o encontrar nuestro smartphone si lo hemos perdido por casa o registrar el punto en el que hemos aparcado, por ejemplo. Saber qué tiempo hace y compartir con nuestra familia la ubicación precisa.

Toques de color divertidos

Vamos a jugar con los colores, porque el modelo Lotus Connected D encierra mucha diversión en sus tonos. Hay disponibles una gran variedad de tonos, tanto para la corona, como para la correa, teniendo en cuenta, además, que los biseles y los pulsadores de la parte lateral son del mismo color que la corona. Colores atrevidos como el rojo, el amarillo o el naranja son nuestros favoritos; aunque no faltan los clásicos, como el azul, el verde militar o el negro.

En el modelo Festina Connected D los tonos más austeros, más elegantes porque buscamos un reloj que sea un poco más serio y para ocasiones más formales. Tenemos el color de bisel y esfera en negro, lo que siempre es un acierto. Ya se sabe que con el negro jamás se falla porque combina con todo. Pero si buscamos algo más atrevido, podemos optar por el naranja, amarillo, rojo o verde, entre otros tonos.

A eso vamos a sumar un detalle interesante, y es que las correas del Lotus Connected D y del Festina Connected D las podemos cambiar para que no nos aburramos siempre del mismo color. Lo que hace nuestros relojes mucho más atractivos y divertidos.

Un punto a favor: su autonomía

Nos encanta, además, que el Lotus Connected y el Festina Connected D tienen una gran autonomía, cuando nos referimos a la batería. Todo depende del uso que hagamos de los relojes, pero podemos estar hasta 10 días sin tener que cargarlo. Un aspecto muy cómodo, sin duda.

Podemos aprovechar y cargarlo un día a la semana, así por la mañana lo podemos poner en nuestra muñeca y tenerlo a topo de energía para afrontar toda la siguiente semana sin preocuparnos de tener que cargarlo cada día. En el estuche encontramos un cable USB de carga, así como una base para poder ponerlo bien sujeto cuando lo carguemos.

Estos relojes tienen un diseño fascinante, que engancha en la primera mirada, a lo que sumamos toda la vanguardia tech encerrada en su interior. Os aseguramos que vais a conquistar el corazón de ese ser querido en el que habéis pensado, sólo tienes que elegir bien cuál es su estilo. Si es más elegante, el Festina Connected D es una elección top; pero si la persona tiene un estilo más informal y urbano, el Lotus Connected D es su reloj, sin duda.