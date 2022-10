Decimos adios al ‘corte bob’, ahora la moda es el ‘Wolf cut’

Aunque nadie niega que en los últimos meses los ‘cortes bob’ han estado muy de moda, parece que para despedir el año si quieres lucir a la última debes cortarte el cabello en un estilo más radical que está encantando a todas las celebrities, desde las más jóvenes a las más maduras. No estamos refiriendo como no, al ‘Wolf cut’ que aunque no es un corte de pelo nuevo, sí que se ha convertido en el «must» de todo aquel que desea llevar el corte que define estilo y modernidad actualmente. Si tú también quieres llevarlo, toma nota porque te contamos un poco más sobre este corte, su historia, en qué consiste y porqué ha acabado desbancando al ‘corte bob’.

‘Wolf cut’, el corte más de moda

El ‘Wolf cut’ llegó a nuestras vidas hace ya más de un año, pero da la sensación de que es ahora cuando vive un auténtico «boom» gracias a que famosas como Jennifer Lopez también apuestan por él cuando siempre se ha relacionado con ser un corte de pelo bastante juvenil.

De hecho Miley Cyrus o Billie Eilish fueron los referentes del ‘Wolf cut’ durante el 2021, pero ha sido J-lo la que tras lucir este pelo con ese estilo entre el ‘mullet’ y el ‘shag’ la que ha logrado que todo el mundo vuelva a hablar de este ‘corte lobo’. La actriz lo lleva en su última película que veremos en enero en Prime Video y cuyo poster la muestra con su ‘Wolf cut’ con capas muy marcadas.

Precisamente así parece que se lleva ahora, de modo que al margen de saber que el corte se caracteriza por tener la parte de atrás más larga que la de delante, es importante que tu estilista le sume capas para llevarlo en su versión más actualizada.

Los orígenes del ‘Wolf Cut’

Siendo como decimos una mezcla entre el ‘mullet’ y el ‘shag’, el ‘Wolf Cut’ es un corte que encuentra sus orígenes en la rebeldía de los 70 y los 80.

El ‘Mullet’ es un corte nacido de artistas underground, amantes del punk y el rock de los 80. La parte superior del corte se hace con el objetivo de crear altura y cuerpo, mientras que la parte inferior del cabello se tira hacia los lados y largo en el cuello. El flequillo es corto y duro o se hace con tijeras irregulares.

El ‘Shaggy ‘, por otro lado, se asocia con los años 70, parte de perímetros más largos y corre en muchos niveles. El rasgo distintivo del Shaggy es una textura despeinada y rebelde.

El corte rebelde con alma ligera

En realidad, el ‘Wolf Cut’ tiene un alma completamente diferente . No es tan radical como ‘Mullet’, que también juega con la ambigüedad de género, pero tampoco es tan rebelde como el ‘Shaggy’, que se oponía al bon ton de las clases adineradas de los 70. El corte que ahora más se lleva tiene una estrecha relación con la fuerza, el movimiento y el viento, realzando la belleza del cabello, haciendo bóvedas en el espacio.

Cómo lograr un 'Wolf Cut'

La característica infaltable del ‘Wolf Cut’ es el flequillo, que suele ser de estilo cortina larga con puntas aligeradas. El escalado es moderno, nada que ver con los tecnicismos de los 70 o las simetrías estructurales de los 80. Los largos son medios o medio-largos, las puntas son animadas y el cabello texturizado así que ya sabes qué debes pedir en tu estilista si quieres que tu pelo se vea a la última.