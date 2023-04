Cómo entender que tienes alergia a los cosméticos: los principales síntomas

Es importante cuidar la salud de tu piel si no quieres enfrentarte a molestias desagradables o reacciones físicas provocadas por agentes externos. Más aún si de cosmética se trata : ¿alguna vez te has maquillado y has notado cambios y sensaciones nada agradables? Quizás tú también entres en la categoría de tener alergia a los cosméticos, por lo que será buenos que conozcas las causas y los síntomas.

Alergia a los cosméticos

Los cosméticos no son más que productos que sirven para realzar, redefinir y sobre todo embellecer aún más el rostro. Los cosméticos se aplican generalmente en la cara y, para ser exactos, en los ojos, los labios, pero también en el cabello, el cuerpo y las uñas. Evidentemente, como todo producto químico, puede ocurrir que en el transcurso de la vida se desarrollen irritaciones y molestias en la piel.

La alergia a los cosméticos no es más que una reacción cutánea debida a la aplicación de diversos productos sobre la piel, en algunos casos las reacciones alérgicas se manifiestan por erupciones cutáneas, pero también pústulas y verdaderas reacciones alérgicas en curso. Después de cuidadosas investigaciones, ha surgido que la alergia a los cosméticos se puede dividir en dos categorías: una dermatitis de contacto irritante y una alergia.

En el primer caso, la piel se inflama especialmente debido precisamente al contacto con estas sustancias, pero no se puede definir como una verdadera alergia y es una forma especialmente frecuente en la sociedad actual. Mientras que en el segundo caso, se trata de una auténtica alergia a algún ingrediente presente en los distintos cosméticos.

Cuáles son los síntomas de la alergia a los cosméticos

Entre los diversos síntomas principales que se pueden sentir se encuentran la sensación de picazón, enrojecimiento, ardor, pero también descamación de la piel. Muchas personas, sin embargo, además de los ingredientes también son alérgicas a la fragancia, en algunas personas que padecen ciertas enfermedades solo agravará la situación. Esta alergia a los cosméticos es un problema muy común , la causa desencadenante puede ser por los productos naturales que contienen, por los aceites esenciales y vegetales, conservantes, parabenos o ingredientes derivados de proteínas.

Si crees que sufres de alergia a los cosméticos, debes consultar a un dermatólogo o cosmetólogo experto en la materia. Quién te realizará una prueba de parche , un examen que realmente determina la alergia en curso. Para tratarlo mejor se recomiendan cremas y ungüentos a base de esteroides tópicos, o en casos más graves habrá que recurrir a la toma de fármacos o antibióticos.