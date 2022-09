Los antioxidantes son sustancias esenciales en la rutina de cuidado de la piel de todas las personas porque tienen como objetivo prevenir el envejecimiento de la piel. ¿Cómo trabajan? Actúan como un interruptor de ‘apagado’ natural para los radicales libres de modo que si deseas beneficiarte de ellos, tienes que saber cuáles son y para qué sirve cada uno, de forma concreta. Descubramos ahora más sobre cómo elegir el antioxidante adecuado para el cuidado de tu piel.

Cómo elegir el antioxidante para el cuidado de tu piel

Día a día, nuestra piel se ve bombardeada con agentes atmosféricos, como la contaminación del aire y la luz azul de la pantalla del ordenador o del móvil, que pueden causar estrés oxidativo todos los días. Ese daño se suma al que provoca el paso del tiempo. El estrés oxidativo puede provocar arrugas prematuras, pérdida de elastina, disminución de la humedad, aumento de la pigmentación y reducción de la barrera humectante. ¿Cuál elegir?

Vitamina C

Es amada por sus poderes protectores contra el estrés oxidativo y por su capacidad para funcionar bien con otros combatientes de radicales libres para maximizar la eficacia. Es conocida por resolver problemas comunes de la tez, como el tono desigual de la piel, la textura áspera, las líneas finas, las cicatrices del acné y la falta de brillo en general.

Vitamina E

Si la piel seca es su problema, la vitamina E debe ser su antioxidante favorito, ya que brinda beneficios humectantes y antiinflamatorios. Esta sustancia también es conocida por su capacidad para curar heridas, lo que la convierte en una excelente opción para quienes sufren de sensibilidad e irritación.

Niacinamida

La niacinamida es una de las dos formas principales de vitamina B3. A menudo se usa para controlar el acné, la rosácea, los problemas de pigmentación y las arrugas. También puede ayudar a fortalecer la barrera de la piel y mejorar la salud de la piel a largo plazo. Sus propiedades antiinflamatorias también lo convierten en un ingrediente beneficioso para las personas propensas a las manchas y los puntos negros.

Retinol

Ayuda con la renovación celular, estimula el colágeno, acelera la renovación celular y repara el ADN dañado. Puede ser un poco agresivo para las personas con piel sensible, por lo que es mejor comenzar lentamente con dosis pequeñas (0,25 %) e ir aumentando la fuerza y ​​la frecuencia. También puede hacer que su piel se vuelva más sensible, así que asegúrese de usar un SPF 35 o más alto cuando use un producto a base de retinol.

Polifenoles

Un grupo diverso de compuestos orgánicos que se encuentran en plantas y frutas, los polifenoles son uno de los antioxidantes más potentes de la naturaleza. Hay miles de polifenoles como el resveratrol, el té verde, el té negro. Estos poderosos antioxidantes son excelentes para reparar la piel dañada por el sol. También tienen propiedades antiinflamatorias y calmantes para la piel, lo que las convierte en una opción ideal para los tipos de piel que se irritan fácilmente.