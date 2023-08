Come como una famosa para tener cuerpazo. Esto es lo que come la actriz Gwyneth Paltrow

Lograr un cuerpazo al estilo de la famosa actriz Gwyneth Paltrow (50) ha sido un objetivo deseado por muchos. Esta icónica figura de Hollywood ha querido compartir con todos detalles sobre su estilo de vida saludable y su enfoque en el bienestar a través de su empresa Goop. Y uno de los aspectos más intrigantes es su alimentación y lo que guarda en su nevera.

Lo que come la actriz Gwyneth Paltrow

A través de las redes sociales, y de la cuenta de Instagram de su Goop, Paltrow ha mostrado el interior de su nevera en la que tiene una amplia variedad de alimentos. Entre ellos se encuentran productos como nata para cocinar, leche de vaca y de almendra, agua de coco, té helado y yogur de coco. El video también exhibe huevos, mantequilla, salsas, aceitunas y frutos del bosque. Sorprendentemente, la actriz guarda algunos de sus cosméticos en la nevera, alegando que esto brinda una sensación refrescante y ayuda a descongestionar la piel.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de goop (@goop)

El ayuno intermitente de Gwyneth Paltrow

En lo relativo a su dieta, Gwyneth Paltrow ha compartido también cuál es el enfoque alimenticio que sigue en una entrevista con el podcast The Art of Being Well. La actriz sigue una rutina de ayuno intermitente, con su primera comida alrededor de las 12 del mediodía. Opta por alimentos que no aumenten el azúcar en sangre, como café por la mañana y sopa para el almuerzo. Para la cena, sigue una dieta paleo, centrada en verduras y proteínas. Gwyneth también enfatiza la importancia de hacer detox de manera regular.

Ante la controversia generada por sus declaraciones, Gwyneth aclaró en Instagram que su dieta se basa principalmente en «muchas verduras cocinadas, proteínas variadas y carbohidratos saludables». Reconoció que también se permite indulgencias ocasionales, como patatas fritas, pero su enfoque fundamental es mantener una alimentación saludable.

La rutina de ejercicios de Gwyneth Paltrow

El aspecto físico de Gwyneth Paltrow también se debe en parte a su dedicación al ejercicio. Sigue la rutina de ejercicios de trabajo muscular de Tracy Anderson y lo considera tan esencial como cepillarse los dientes. Su compromiso con el ejercicio y su participación como inversora en la empresa de Anderson reflejan su compromiso con una vida activa y saludable.

Con una buena alimentación y mucho ejercicio, Paltrow luce espectacular a los 50 y es un ejemplo claro de una vida saludable. Y aunque no todos puedan seguir su rutina exacta, su compromiso con el bienestar puede servir como inspiración para adoptar hábitos más saludables en la vida diaria.