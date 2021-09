Un 27 de septiembre de 1972 nace la actriz y cantante Gwyneth Paltrow​. Es ganadora de un Óscar, un Globo de Oro y dos Premios del Sindicato de Actores, todos ellos por su interpretación de Viola de Lesseps en la película Shakespeare in Love. Veamos las frases sorprendentes de Gwyneth Paltrow​ en el día de su nacimiento.

A destacar que también recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 2010. En los últimos años ha lanzado una web de estilo de vida saludable y batidos con su nombre.

Las citas de Gwyneth Paltrow​ que te sorprenderán

A nadie le amarga el éxito, pero yo no tengo vocación de superestrella. Tengo la sensación de que Hollywood no sabe qué hacer conmigo. Allí no entienden el que yo no quiera seguir los pasos de Julia Roberts o Sandra Bullock.

Mi vida se reduce a tres momentos: la muerte de mi padre, de conocer a mi marido, y el nacimiento de mi hija. Todo lo que hice antes de eso no parece añadir hasta mucho.

Yo pretendo que haya poesía en mi vida, y aventura, y amor. No la artística impostura del amor, sino el amor que es capaz de derrumbar la vida, impetuoso, ingobernable como un ciclón en el corazón ante el que nada se puede, ya te arruine o te embelese. Yo debo sentir ese amor. Como Viola, en Shakespeare in Love.

He tenido una carrera muy interesante. Tengo la oportunidad de hacer las cosas y el trabajo increíble con gente increíble y viajar y aprender idiomas – cosas que la mayoría de las personas no tienen la oportunidad de hacerlo.

Yo no soy para nada celosa. Es extrañísimo. Tuve parejas infieles, pero no lo sabía, ni lo sospeché. No me preocupo porque mi novio hable con otra mujer. No me interesa.

Un día frío e invernal en Londres me puse a pensar en ensalada nicoise, una de mis favoritas. Son las frases sorprendentes de Gwyneth Paltrow​

Incluso las actrices que admiro, como Reese Witherspoon, que piensan, ¿Otra comedia romántica? Usted la ve en algo así como ‘Walk the Line’ y pensar, ¡Dios mío, eres tan grande! ‘ Y entonces piensas, ‘¿Por qué está haciendo estas comedias románticas tontas? Pero, por supuesto, es para el dinero y el estatus.

El trabajo se hace más difícil a medida que envejece. Se aprende cada vez que se reúnen más experiencias, hay dolor más profundos y agudos más altos.