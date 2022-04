Es uno de los problemas estéticos que no pasan desapercibido a ojos de la gente. Cuando uno no ha dormido bien o, simplemente, acumula cansancio, estrés, mala alimentación o retención de líquidos… se produce la peor de las noticias: bolsas debajo de los ojos. Hay infinidad de productos cosméticos que nos prometen mejor suerte al levantarnos por la mañana aplicándolos bajo los ojos… pero no es la única manera.

Elimina las bolsas de los ojos con este ingrediente de cocina

Muchas veces tenemos el aliado en uno de nuestras estanterías de la cocina y no somos consciente de ello. Como si el ritual de un chamán se tratase, utilizar alguno de los ingredientes que campan por la cocina pueden solucionarnos el hinchazón en los ojos. Es el caso del bicarbonato de sodio. Se suele utilizar para limpiar la casa o la higienización de alimentos pero también es nuestro aliado para intervenciones en nuestra salud.

Cuenta con propiedades antibacterianas y purificantes; que son ideales para el cuidado y limpieza de nuestro rostros. Es más, si echásemos un vistazo a numerosas cremas faciales que podemos encontrar en tiendas de belleza, podemos encontrarnos al bicarbonato de sodio como uno de los componentes principales.

Haz una mascarilla con bicarbonato de sodio

Y ahora viene cuando la matan, que se dice coloquialmente. ¿Cómo lo utilizamos para eliminar las bolsas de nuestros ojos? Se puede preparar una crema con el bicarbonato para que nos ayude a combatir, no solo las ojeras, sino también los signos de la edad, el cansancio y el estrés. Por tanto, no será necesario recurrir a trucos y correctores, que no siempre consiguen disimular estas imperfecciones.

Podemos preparar varios tipos de cremas a base de bicarbonato de sodio, mezclándolo con otros ingredientes, todos fácilmente disponibles en nuestro hogar. ¡El efecto siempre será genial!

Mascarilla a base de bicarbonato y manzanilla

Empecemos con una mascarilla que será perfecta contra las ojeras y bolsas de los ojos, fácil de preparar con una cucharadita de bicarbonato de sodio y una taza de manzanilla (el agua caliente sola también está bien, si preferimos usarla). Mezclamos los dos ingredientes en una taza o bol, hasta que la mezcla sea homogénea y el bicarbonato se disuelva por completo.

En este punto, utilizando discos de algodón comunes para desmaquillar, aplicamos la mascarilla debajo de los ojos. Intentamos cubrir por completo las zonas afectadas por las bolsas, quizás con la ayuda del dorso de una cuchara. Dejamos actuar la mascarilla durante 15 minutos, luego enjuagamos la crema y lavamos bien el rostro. A continuación, aplicamos un contorno de ojos hidratante.

Normalmente tras una aplicación veremos resultados inmediatos, con ojeras menos evidentes y bolsas bajo los ojos más desinflamadas. Si se desea, después de esta mascarilla también podemos utilizar un contorno de ojos o una crema que tenga efecto lifting, para obtener un efecto que dure más tiempo. Esta crema tiene un efecto calmante sobre nuestra piel, pero también un efecto relajante. También puede estimular la circulación, y gracias a estas propiedades puede aclarar rápidamente las ojeras.

Mascarilla a base de bicarbonato y té verde

El té es rico en antioxidantes, y usarlo con bicarbonato de sodio para crear una mascarilla facial tendrá un efecto hidratante y desinflamante . Aún mejor si la crema se usa fría, para que también tenga un efecto descongestionante. Simplemente mezcla una cucharada de bicarbonato de sodio en agua tibia (calentada, pero aún sin hervir), disolviéndola por completo.

Una vez que el bicarbonato de sodio se haya disuelto, sumerge una bolsita de té verde en el agua de la infusión. El té hace que la mascarilla sea más calmante y también más hidratante. Una vez que esté todo listo, utilizamos unas guatas o discos de algodón, y aplicamos la mascarilla debajo de los ojos. Lo dejamos actuar durante al menos 10 minutos. La mascarilla tendrá un efecto aún mejor si la dejamos en la nevera para que se enfríe por completo. Esto aumenta su efecto descongestionante, contra las odiadas bolsas debajo de los ojos, pero también es excelente para los ojos hinchados.