La polémica entrenadora independentista que le ha dado el oro a China fue denunciada en España por abusos

España ha dado la sorpresa en los Juegos Olímpicos y se ha hecho con el bronce en natación artística. Las españolas se subieron al podio justo por detrás de Estados Unidos y China, dos combinados muy españolizados. En ambos casos cuentan con una entrenadora de nuestro país y, en el caso asiático, se trata de la más laureada y polémica de nuestra historia.

La medallista Andrea Fuentes es la actual entrenadora de Estados Unidos y China está dirigida por Anna Tarrés. La ex nadadora dirigió a España entre 1997 y 2012, elevó la natación sincronizada a otro nivel pero, también, fue expulsada por la puerta de atrás y varias deportistas la denunciaron por abusos.

¿Quién es Anna Tarrés?

Anna Tarrés ha logrado el oro en natación artística como entrenadora de China pero durante años dirigió con mano de hierro al combinado español. Estuvo 15 años al frente del equipo, acumuló cuatro medallas olímpicas y 52 preseas entre europeos y mundiales.

Todos esos éxitos no fueron suficientes para evitar su despido cuando todavía le quedaban tres meses de contrato. En un principio no se filtraron los motivos reales de su marcha, pero varias nadadoras decidieron poco después denunciar sus abusos.

En 2012, hasta 15 nadadoras firmaron una carta contra Tarrés donde describían los abusos recibidos. Una de ellas fue expulsada de la piscina por no entender el catalán y también vertía comentarios sobre el físico de las atletas: «Sal del agua, gorda, vete al psicólogo».

Otra de las situaciones más horripilantes se dio cuando Ana Violán quiso salir de la piscina para vomitar, pero Tarrés no se lo permitió: «No, trágatelo. Aún te queda hora y media para terminar y, si no, te vas a tu casa y no vuelvas».

La entrenadora también hablaba de la sexualidad de sus deportistas, en concreto sobre una atleta que en aquel entonces sólo tenía 14 años: «No vengas a hacerte la estrecha, si te has follado a todo lo que se mueve».

La entrenadora independentista

Tarrés alegó que toda la carta y el despido era una estrategia de la federación para apartarla del cargo. Llevó el caso a los juzgados y ganó. De esta manera consiguió una indemnización de 400.000 euros.

Después de esta polémica ha seguido entrenando en varios países y también ha participado en política. Anna Tarrés es una reconocida independentista y en 2017 engrosó las listas de Junts en las elecciones al parlamento catalán.

No todas las nadadoras españolas se opusieron a la entrenadora. Esto se ha visto claramente con una de sus antiguas pupilas. Andrea Fuentes, entrenadora de Estados Unidos, la abrazó al acabar la competición en París y la describió ante la cámara como «la mejor entrenadora del mundo».