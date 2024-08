Los jueces de natación sincronizada emplean una inusual argucia que puede quitarle España una medalla

Durante años la natación sincronizada fue una garantía de medalla en los Juegos Olímpicos para España, pero en las últimas ediciones el rendimiento había disminuido. En París 2024, las chicas de la renombrada natación artística estaban en una posición privilegiada para luchar por el podio, pero una argucia de los jueces ha trastocado los planes.

Con las chinas a otro nivel, el podio en los Juegos Olímpicos lo disputan España, Estados Unidos y Japón. En el primer día de competición las nuestras consiguieron una gran ventaja, pero una decisión escandalosa y casi sin precedentes ha provocado que las norteamericanas y las niponas vuelvan a engancharse a la pelea.

El escándalo de los jueces

El combinado español tomó riesgos y consiguió una puntuación de 287,1475 puntos. Muy superior a lo logrado por Estados Unidos (249,0067) y por Japón (253,6617).

Las estadounidenses y las niponas se vieron muy perjudicadas por el nuevo sistema de puntuación estrenado en París: la marca base, más conocida por su nombre en inglés como base mark.

El primer día de competición era en el que España debía sacar más ventaja a sus rivales, ya que es su prueba más fuerte. Habían conseguido el objetivo, pero una protesta de Japón y Estados Unidos tiró por tierra su trabajo.

Ambos países decidieron protestar las puntuaciones y, en una decisión casi sin precedentes, los jueces modificaron su nota. Finalmente Japón consiguió una puntuación de 284,9017 puntos y Estados Unidos 282,7567.

En el segundo día de competición las americanas aprovecharon la subida de puntuación y provocaron que España cayera hasta la tercera plaza, sólo con 5,6811 puntos de ventaja respecto a Japón.

¿Qué es la ‘base mark’?

La natación artística se ha renovado en París 2024 para intentar aumentar el espectáculo. Ahora la categoría tiene un nuevo sistema de puntuación, incluye rutina acrobática en la competencia por equipos y existe la posibilidad de contar con dos nadadores hombres.

Las entrenadoras deben entregar a los jueces una tarjeta de dificultad en la que se detalla la rutina que van a realizar y todos los elementos que incluye. Cada elemento tiene un grado de dificultad declarado, que sirve como multiplicador de la puntuación.

Si uno de estos elementos incluidos en la tarjeta no se efectúa correctamente o no se hace en el orden establecido, no se puntúa respecto al multiplicador de dificultad declarado. Ahí entra la base mark.

La marca base es el multiplicador que se utiliza para los elementos que no hayan sido ejecutados como estaba previsto y tiene un valor de 0,5. Es decir, en la práctica provoca que la puntuación del equipo sea muy inferior.