La otra boxeadora con atributos masculinos se queja de las críticas: «Es ridículo»

La otra boxeadora con atributos masculinos, Lin Yu-ting, ha salido a la palestra para quejarse de todas las críticas que le han llovido tras su debut en estos Juegos Olímpicos de París 2024. Competirá por el oro olímpico en la modalidad de -57kg femenino de boxeo el próximo sábado.

Lin Yu-ting es la otra boxeadora con atributos masculinos que ha desatado la polémica en estos Juegos Olímpicos junto a la argelina Imane Khelif. Es de Taiwán, peleará por el oro olímpico y puede ganar 550.000 euros por ganar la final y un pago mensual vitalicio de 3.700 euros por parte del Gobierno de Taiwán.

La taiwanesa, que siempre ha negado ser una persona intersexual, compite contra mujeres cuando tiene una clara ventaja física y competitiva. Otra vergüenza más en los Juegos Olímpicos. No existe igualdad deportiva. Lin Yu Ting no fue aceptada por la Federación Internacional de Boxeo y si bien no es una persona transexual, sí que tiene cromosoma XY y disfruta de una ventaja competitiva sobre otras competidoras femeninas. Sin embargo, el Comité Olímpico Internacional sí la declara apta para la competición.

La boxeadora taiwanesa con atributos masculinos ha salido a protestar por las críticas que está recibiendo durante estos Juegos Olímpicos de París 2024 en la televisión de su país CNA: «Por supuesto que es molesto leer algunas de las declaraciones. Pero no puedo controlar lo que dicen los demás. Tengo la conciencia tranquila sobre este asunto».

Lin Yu-ting derrotó a Esra Yildiz Kahraman por puntos (5-0) y luchará por el oro olímpico en la final este sábado a partir de las 21:30 contra la polaca Julia Szeremeta. «Al final demostramos que (la prueba IBA) era incorrecta y que el procedimiento no cumplía con ningún estándar. Pero todavía hubo problemas. Me pregunto si vinieron a por mí a propósito. Estaba confundida. Fue un poco ridículo», afirmó la boxeadora con atributos masculinos.

Lin Yu-Ting fue una de las dos boxeadoras de las que la Asociación Internacional de Boxeo (IBA) aseguró que peleaban con «ventajas competitivas sobre otras competidoras femeninas», tras un «test de género» que no precisó durante el Mundial de 2023. Una afirmación que desmintió el Comité Olímpico Internacional (COI), encargado de regular el boxeo en los Juegos Olímpicos.

Mientras que la IBA las dejó fuera del Mundial, desde el COI han defendido la inclusión de ambas en competición. Su presidente, Thomas Bach, salió en defensa de Lin Yu-Ting e Imane Khelif: «Son dos boxeadoras que nacieron mujeres, que crecieron como mujeres, que tienen pasaporte de mujeres y que han competido muchos años como mujeres».