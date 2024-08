La boxeadora intersexual Imane Khelif peleará por el oro

La boxeadora intersexual Imane Khelif se clasificó para la final olímpica de -66 kilos, al derrotar a la tailandesa Janjaem Suwannapheng por decisión unánime. Por lo tanto, la argelina luchará por el oro con la china Liu Yang, que se impuso a la taiwanesa Bien Chin Chen por 4-1 en la otra semifinal. La final será el próximo viernes.

La argelina ha estado en el foco de la polémica desde que peleó, por decirlo de alguna manera, ante la italiana Ángela Carini. El combate duró 42 segundos, ya que la transalpina lo paró al sentir miedo. «No podía continuar. Me dolía mucho la nariz y dije: ‘para’. Es mejor no seguir. Mi nariz empezó a gotear desde el primer golpe», explicó. «Subí al ring e intenté luchar. Quería ganar. Recibí dos golpes en la nariz y ya no respiraba, me dolía mucho, fui a ver al maestro Renzini y con madurez y valentía le dije basta», añadió.

La historia de Imane Khelif

Imane Khelif tiene 25 años y es una boxeadora amateur que ganó una medalla de plata en los campeonatos mundiales de la Asociación Internacional de Boxeo en 2022. Debemos recordar que justamente ese mismo organismo no le permitió la posibilidad de pelear por el oro en 2023 debido a que tenía altos niveles de testosterona, según informaron en ese momento.

Khelif dijo en ese entonces que la descalificación era prueba de una conspiración en su contra y en contra de Argelia, incluso afirmó que se sentía «víctima de acoso y discriminación debido a su apariencia».

¿Qué es ser intersexual?

Ser intersexual significa que alguien nace con características sexuales que no se ajustan a las definiciones típicas de masculino o femenino. Así, esto marca una variedad de términos de anatomía genital, cromosomas, glándulas sexuales (ovarios o testículos) y niveles hormonales. La intersexualidad es un término amplio que engloba diversas condiciones médicas, y puede ser evidente al nacer o manifestarse durante la pubertad.

Desde una perspectiva médica, la intersexualidad no se considera una enfermedad, sino una variación natural de las características sexuales humanas. Históricamente, algunas personas intersexuales han sido sometidas a intervenciones médicas no consensuadas con el objetivo de «normalizar» su anatomía, una práctica que ha sido ampliamente criticada por organismos de derechos humanos y por la propia comunidad médica en años recientes.

En estos momentos, hay un creciente consenso en la medicina para respetar la autonomía de la persona intersexual y retrasar intervenciones quirúrgicas y hormonales innecesarias hasta que la persona pueda tomar decisiones informadas.

Lo habitual es considerar los cromosomas sexuales X y Y para el hombre, y XX para la mujer, pero si nos centramos en la intersexualidad, estos cromosomas se mezclan y pueden aparecer combinaciones como XXY, por ejemplo.