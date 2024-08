Quién es Imane Khelif, la boxeadora argelina cuestionada por su género en los Juegos Olímpicos de París 2024

El boxeo olímpico es por estas horas escenario de intensos debates y controversias. La polémica se ha intensificado con la decisión de permitir que dos boxeadoras compitan en la categoría femenina a pesar de haber fallado pruebas de género. Una de ellas ha quedado en el centro de la polémica. Se trata de la boxeadora trans argelina Imane Khelif, que vapuleó con golpes desiguales a la italiana Angela Carini: la europea abandonó antes del minuto de pelea y se retiró entre lágrimas sin saludar a su oponente.

Quién es Imane Khelif

El primer antecedente que sale a la luz de Imane Khleif es que fue descalificada del campeonato mundial de 2023 por no cumplir con los análisis de elegibilidad de género. Su participación en los Juegos Olímpicos de París ha desencadenado un intenso debate, ya que puede competir gracias a las diferencias en la regulación entre el organismo que rige el boxeo olímpico y el que supervisa los campeonatos mundiales.

Imane Khelif tiene 25 años y es una boxeadora amateur que ganó una medalla de plata en los campeonatos mundiales de la Asociación Internacional de Boxeo en 2022. Debemos recordar que justamente ese mismo organismo no le permitió la posibilidad de pelear por el oro en 2023 debido a que tenía altos niveles de testosterona, según informaron en ese momento.

Khelif dijo en ese entonces que la descalificación era prueba de una conspiración en su contra y en contra de Argelia, incluso afirmó que se sentía «víctima de acoso y discriminación debido a su apariencia».

Khelif en los Juegos Olímpicos de París

Tras el polémico combate, la argelina no dio declaraciones, mientras que su rival lloró ante los medios. «Me rompe el corazón porque soy una peleadora. Mi papá me enseñó a ser una guerrera. Siempre he subido al ring con honor y siempre he sido leal a mi país. Y esta vez no pude porque no podía seguir».

Imane Khelif y la taiwanesa Lin Yu-ting están en el centro de las conversaciones por haber sido avaladas por el Comité Olímpico Internacional (COI) para competir en los Juegos Olímpicos de París.