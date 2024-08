La boxeadora Khelif usa la carta del islam para defenderse: «Alá está conmigo, Alá es grande»

La boxeadora sin género, pero con hormonas de hombre, Imane Khelif habló con la prensa tras asegurarse la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París. La argelina afirmó que se está haciendo una gran injusticia en su caso –pese a seguir compitiendo sin problemas– y utilizó la carta del islamismo para recabar apoyos en su lucha.

«Durante años he estado boxeando para la Asociación Internacional de Boxeo (IBA), quien cometió una injusticia de cara a mí y mi carrera», dijo Khelif sobre los motivos por los que fue vetada por el máximo organismo mundial del boxeo tras no pasar unas pruebas de género en 2023 y no poder participar en la final de su categoría.

La argelina ha ido recabando apoyos desde que se originó la polémica con la italiana Carini a la que vapuleó e hizo abandonar a los 46 segundos de combate tras una fractura nasal. El Comité Olímpico Internacional, por boca del presidente Thomas Bach, mantiene que es una mujer, pese a que una amplia mayoría en el mundo del boxeo señala que es un hombre como bien explicó a OKDIARIO el medallista español Emmanuel Reyes Pla.

Khelif, en mitad de este pulso que se ha convertido casi en un asunto social, reclamó la atención del mundo islámico con estas palabras. «Todo esto es injusto, pero Alá está conmigo, ¡Alá es grande!», proclamó la boxeadora tras vencer a la húngara Anna Luca Hamori por decisión unámine en la categoría de -66 kg femenino.

