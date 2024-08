¡Oro para el waterpolo femenino español en los Juegos Olímpicos de París! El equipo entrenado por Miki Oca ha culminado su larga epopeya conquistando una medalla que llevaba años y años persiguiendo. La piscina de La Defense fue el escenario de esta hazaña que se llevó por delante a Australia (11-9). España dominó desde el principio y pudo disfrutar sin agobios en los últimos minutos de la final de una jornada memorable.

La selección masculina ganó el oro olímpico en Atlanta 1996, pero la femenina se llevaba resistiendo mucho tiempo. Plata en Londres 2012 y en Tokio 2020, a la tercera ha ido la vencida. Las 15 paradas de una inmensa Martina Terré y los goles de Bea Ortiz (4) y Maica García (3), claves para que el waterpolo español complete un palmarés majestuoso.

Se adelantó Australia con un tanto de Alice Williams, su máxima goleadora en estos Juegos, que no perdonó de penalti, pero España contestó rápidamente para voltear el marcador con dos goles basados en la corpulencia de Paula Leitón. En el primero, exhibió talento para anotar de espaldas una vez que recibió la pelota en la boya. En el segundo, provocó un penalti que Elena Ruiz convirtió (2-1).

En la última acción del segundo cuarto, Alice Williams repitió con un golazo desde muy lejos y entonces comenzó el festival en la portería de Martina Terré. A sus 21 años, no le pesó el escenario, de una grandeza insuperable para un deportista de élite. Sacó brazos de todos los colores para desesperar a las australianas, que no encontraban la manera de hacerle daño. Si España no se escapó fue porque tampoco estaba fina en ataque y se tiró 11 minutos sin batir a su rival.

Arreciaban los gritos de «¡España, España!» en el pabellón y Maica García rompía la sequía justo antes del descanso. Las chicas de Miki Oca estaban arriba en el marcador a 16 minutos de ese oro tan buscado durante tantos años (3-2). Y entonces emergió un tornado llamado Bea Ortiz para darle un mordisco de los gordos a la final.

Bea Ortiz destroza la final

La catalana se despachó con tres goles seguidos en menos de dos minutos, el primero de penalti y los siguientes con lanzamientos de mucha clase. De repente, España doblaba a su rival en el marcador (6-3) y además tenía un referente muy cercano, la durísima semifinal contra Holanda, para recordar que no cabían confianzas de ningún tipo.

Con bastante fortuna, porque Terré detuvo su lanzamiento, entró llorando el tercero de Williams, al que respondió Anni Espar y después Danijela Jackvovich. La final había entrado en una fase de intercambio de golpes que no interesaba a España porque tenía el oro al alcance y perder el control era lo peor que le podría pasar. Llegó al último cuarto con una ventaja esperanzadora, pero no definitiva (7-5).

Un gol de Sienna Hern puso la final en un puño, pero cuando más ahogaba el agua más patalearon las españolas hacia la gloria. Con fuerza, con inteligencia, con talento. Todo apareció de golpe el día D y a la hora H. Bea Ortiz y Maica García, por supuesto, volvieron a acertar, y lideraron el parcial de 4-1 que puso el candado a la final. 11-7 a falta de dos minutos, puro lujo para saborear las últimas jugadas y dejar que brotaran las lágrimas de alegría, fundidas con el agua de esta piscina que las jugadoras españolas jamás olvidarán.