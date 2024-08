La atleta Majida Maayouf realiza en París el mejor tiempo de una española en un maratón olímpico

La atleta española Majida Maayouf, plusmarquista nacional, finalizó decimoséptima en el maratón femenino en París 2024 con 2h28:35, el mejor tiempo de una española en unos Juegos Olímpicos, en los que también rindieron a un buen nivel la catalana Meritxell Soler y la gallega Ester Navarrete, que hicieron la tercera y la quinta mejor marca olímpica española en la disciplina.

El maratón femenino de los Juegos Olímpicos se celebró con una humedad cercana al setenta por ciento y por un recorrido de circuito urbano, monumental y turístico con grandes pendientes y una rampa salvaje poco antes del kilómetro 30, con una pendiente del 13%, el muro más elevado del trazado.

El trío de España lo formaron tres debutantes en unos Juegos Olímpicos con la ilusión por acercarse a la referencia histórica de Rocío Ríos, una maratoniana española en puestos de diploma con su quinta posición en Atlanta’96.

La atleta española Maayouf, de origen marroquí y con una marca personal de 2h21:27 en Valencia en 2023, fue siempre entre las veinte primeras y finalmente logró acabar en el puesto 17 con 2h28:35. «Estoy bien. La carrera fue genial. Todo el circuito lleno de gente. Es increíble vivir la experiencia y acabar y poder decir que ya soy olímpica», dijo Maayouf, al llegar a meta.

Buena participación española

La catalana Meritxell Soler, que este año hizo 2h24:57 en Sevilla, la tercera mejor marca española de la historia en la distancia, finalizó en París en el puesto 25 con 2h29:56, tercera mejor marca olímpica nacional.

«Estoy muy contenta porque al principio íbamos a cambios de ritmo, hemos ido las tres españolas hacia adelante y me he notado muy bien. Quería hacer un top 40. He ido bastante sola, se ha roto el grupo bastante y muchas veces la línea entre ir lento y sufrir es muy fina. Creo que he podido gestionar muy bien todo y estoy muy contenta», confesó.

Ester Navarrete sufrió mucho en carrera y durante algunos tramos llegó incluso a vomitar. Con el paso de los minutos pudo recuperarse y concluyó en la posición 42 con 2h32:07, la quinta mejor marca olímpica de una española.

«Me encontraba muy bien al principio, pero en el 19 muy mal. Empecé a sentir escalofríos. En el 21 vomité, pensé en recuperar y terminar, pero en el 25 volví a vomitar. Me encontré mejor y volví a carrera y pude terminar», dijo Navarrete, al llegar a meta con una sonrisa.

«Ser olímpica es un sueño. He disfrutado y sufrido y lo he dado todo. He sentido que el público me empujaba en todo momento, zancada a zancada. Es una sensación increíble que voy a recordar siempre», apuntó.

La holandesa Hassan se lleva el maratón

La victoria del maratón fue para la holandesa Sifan Hassan, que paró el crono en 2h22:55, mejorando el anterior récord olímpico, que estaba en posesión de la etíope Tiki Gelana, con 2h23:07, desde el 5 de agosto de 2012 en Londres. Segunda fue la etíope Tigst Assefa, la plusmarquista mundial, a solo tres segundos, y tercera la keniana Hellen Obiri, que, con 2h23:10, realizó marca personal.