Mohamed Attaoui se queda a las puertas de la medallas tras ser quinto en los 800 metros

Mohamed Attaoui no pudo traer para España la decimoctava medalla de los Juegos Olímpicos de París. El mediofondista español, al menos, se llevó el gusto de superar al vigente campeón de Europa e ídolo local Gabriel Tual en una final de 800 metros que vio coronarse a keniata Emmanuel Wanyonyi como el nuevo rey de la disciplina ganando por una milésima al canadiense Marco Arop.

Attaoui compareció en el estadio con el descaro del que se sabe que tiene poco que perder y mucho que ganar. El joven de 22 años, vigente subcampeón de Europa, arrancó muy atrás en los primeros 300 metros estando claramente a cola de grupo y progresando conforme se pasaba por primera vez por la línea de meta.

Fue en ese momento cuando el keniata Emmanuel Wanyonyi quiso acelerar el ritmo en busca del récord mundial y olímpico que su compatriota David Rudisha estableció hace 12 años en 1:40,91. El fondista soltó una tremenda arrancada que le permitió marcharse en solitario apostándolo a todo o nada.

Mohamed Attaoui estaba en mitad del grupo y ese arreón quizá le afectó para llegar menos fresco de lo esperado a una recta final donde Wanyonyi se vino abajo, pero pudo ganar pírricamente la carrera. El récord de Rudisha se le quedó a 28 milésimas demostrando que la carrera fue del más alto nivel.

La delegación española se tuvo que conformar con sumar otro casi porque Mohamed Attaoui no pudo alcanzar el podio que cerró el argelino Djamel Sedjati por 58 milésimas siendo quinto de la prueba.

El resultado no deja de ser muy positivo habido cuenta de que el español, que partía en la carrera como el decimotercero del ranking, demostró que ese número no era acorde a su rendimiento. De hecho, el atleta no hizo ni su mejor marca de la temporada quedándose a 4 milésimas de su récord.

El atletismo español se quedó a las puertas de dar una nueva alegría a la delegación española, pero se quedó fuera por muy poco. Mohamed Attaoui lo intentó, pero se encontró con cuatro rivales que hicieron su plusmarca de la temporada. La cosecha para el atletismo, sin embargo, es magnífica con dos medallas de oro y una de plata en estos Juegos siendo la Federación más laureada.